Terribile incidente stradale lungo la strada Orientale sarda, la 125, nel territorio di Castiadas, in provincia di Cagliari. Nello schianto un uomo è morto e tre persone sono rimaste ferite. La vittima aveva 57 anni, si chiamava Aldo Ferraris, era originario di Vigevano e residente da meno di un anno in Sardegna a Villaputzu.

Ferita gravemente la compagna della vittima, la quarantaduenne Cristina Marinoni, nata a Milano e residente a Villaputzu, attualmente ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Feriti anche marito e moglie di 60 e 57 anni, Gian Pietro Mereu, di Bari Sardo e Santina De Palmas nata a Sedilo, entrambi ricoverati al Policlinico di Monserrato, ma le loro condizioni non sono gravi.

L’uomo, per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto, una Kia Picanto, sulla quale viaggiava, in direzione di Castiadas, quando il veicolo ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con una con una Fiat Panda sulla quale viaggiava la coppia che rientrava da un maneggio. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e il 118.





Sul posto sono intervenuti anche carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito e i vigili del fuoco del Sarrabus. Per l’uomo non c’è stato niente da fare, i medici hanno constatato il decesso sul posto e in sera serata la salma è stata trasferita all’obitorio a disposizione della famiglia per l’organizzazione del funerale.

“Questa ennesima tragedia – ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu a La Nuova Sardegna – conferma la pericolosità della nuova 125 che nonostante sia stata realizzata da pochissimi anni è del tutto inadeguata a sopportare la mole di traffico. Occorre una strada a quattro corsie così come prevedeva il progetto originale. A provocare gli incidenti oltre alle troppe curve, l’eccesso di velocità e, quasi sempre, una buona dose di imprudenza”.