Tragedia sulla strada. Violento schianto tra auto e pullman. Accade nel Barese durante le ore della sera lungo la SS96 all’altezza di Modugno, in direzione Altamura. Purtroppo il bilancio dell’incidente è tragico, tre le giovani vite spezzate. Trattasi di una ragazzo di appena 21 anni e due ragazze di 19 e 25 anni. Sul posto i dovuti accertamenti e rilievi del caso. Alla guida del mezzo, un ragazzo di 29 anni, mentre del pullman un uomo di 65.

Incidente mortale nel Barese, tre vittime. Le cause che avrebbero portato allo scontro tra mezzi non risultano ancora del tutto chiare, e sono dunque in corso i dovuti accertamenti del caso. Il violento chianto è avvenuto tra due mezzi, una Mini Cooper con alla guida un ragazzo di 29 anni, e un bus condotto da un uomo di 65. Secondo le prime informazioni raccolte pare che l’autista del pullman stesse uscendo da un’area di servizio. Coinvolte nel sinistro anche diverse auto.

Incidente mortale nel Barese, tre vittime: un ragazzo di 21 anni e due ragazze di 19 e 25 anni

Stando a una prima ricostruzione, pare che dopo l’impatto con il pullman la Mini Cooper abbia urtato contro lo spartitraffico per poi finire contro il muro sul lato destro della carreggiata. Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente sopraggiunti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Purtroppo a causa del sinistro, un ragazzo di 21 anni e altre due ragazze di 19 e 25 anni hanno perso la loro vita.

Le due ragazze sono state trasportate d’urgenza in ospedale ma purtroppo sono decedute poco dopo. Una sorte avversa, anche per il giovane conducente di 29 anni. Restano altri due feriti che al momento sembrano versare ancora in gravi condizioni di salute. Sul caso non si può che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti.

E appena pochi giorni fa, un maxi incidente è avvenuto tra cinque vetture sulla Tangenziale di Bari. Uno schianto avvenuto all’altezza di via Napoli, in direzione sud che richiesto il pronto intervento sul posto dei soccorritori e della squadra dei Carabinieri. Fortunatamente in tal caso non sono stati segnalati feriti né vittime.