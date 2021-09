Incentivi per comprare auto usate: quanto e come ottenerli

In arrivo i nuovi incentivi per acquistare nuove automobili e in particolare quelle che sono usate. Si partirà dal prossimo martedì, infatti il ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una nota nella quale ha voluto ricordare la procedura. Questo quanto comunicato: “A partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni”.

E poi: “Per il nuovo incentivo sono messi a disposizione 40 milioni di euro per l’acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2”. Soddisfazione da parte di Gian Primo Quagliano, presidente del ‘Centro Studi Promotor’: “Un provvedimento molto opportuno intanto per una questione di equità, perché consente l’accesso al contributo a coloro che acquistano auto usate”.

Quagliano ha aggiunto: “Indirettamente contribuisce a migliorare la situazione del parco circolante che in Italia ha dodici anni e mezzo di anzianità, la più alta in Europa. E crea una catena che fa bene a tutta la filiera”. Per quanto riguarda dunque gli incentivi auto usate, ci saranno 750 euro per comprare una vettura nella fascia di emissioni da 91-160 grammi/kilometro di Co2 e 1000 euro a 61-90g/km; 2000 euro da 0 a 60. Fondamentale presentare un’auto da rottamare per ottenere lo sconto.





Il ministero dello Sviluppo Economico ha voluto aggiungere altre precisazioni importanti: “Il veicolo rottamato dovrà essere della medesima categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente”. Quindi, l’auto deve essere immatricolata prima del 2011 o comunque deve compiere i dieci anni entro la fine dell’anno. Il totale degli incentivi auto usate è stato pari ad una somma di 350 milioni di euro.

Il presidente del ‘Centro Studi Promotor’ ha concluso sugli incentivi auto usate, dicendo: “Il limite di questi incentivi è proprio che gli stanziamenti sono troppo contenuti. Si rischia di avere una fiammata che poi si esaurisce rapidamente. Lo abbiamo visto anche con i veicoli nuovi, per i quali è arrivato un opportuno rifinanziamento per la fascia più richiesta (i veicoli da 61-135 grammi/km di emissioni).