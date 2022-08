Incendio tra Albenga e Arnasco. Sono 120 le persone fatte allontanare dalle abitazioni nella zona dell’aeroporto di Villanova d’Albenga. Quaranta sono state fatte sfollare nella frazione Villaggio Borgomare. Alcuni ospitati al Palafiori di Villanova informa Regione Liguria mentre altri hanno trovato una sistemazione in autonomia.

I vigili del fuoco e volontari dell’antincendio hanno lavorato senza sosta per cercare di limitare l’incendio. Sul posto anche anche il Coc e la protezione civile regionale e 50 tra pompieri e volontari più tre elicotteri e un canadair che hanno provveduto ai lanci per cercare di domare l’incendio.





Incendio tra Albenga e Arnasco: 120 persone sfollate

Il forte vento ha alimentato le fiamme e ha reso necessario l’intervento per evacuare le persone a rischio. E infatti, alcune abitazioni lasciate vuote in località Coasco sono andate distrutte dall’incendio. Situazione critica anche in una palazzina in località Borgoverde.

Come riporta Primo Canale l’aeroporto di Villanova d’Albenga è rimasto chiuso così come la strada provinciale da Villanova d’Albenga verso Ortovero. Sono comunque presenti strade alternative e non risultano persone isolate. Nella notte è stata rafforzata la presenza dei vigili del fuoco e stamani è ripresa l’azione di elicotteri e canadair. Sul posto 24 vigili del fuoco tra una colonna mobile del Piemonte con due squadre e 26 volontari.

“Voglio dire grazie a tutti i soccorritori che in queste ore non si sono fermati un attimo per aiutare i cittadini e domare le fiamme. Massima prudenza” scrive il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sui social. Nel pomeriggio di domenica si sono sviluppati due piccoli incendi a Santo Stefano di Magra e uno a Luni, in provincia de La Spezia, entrambi sotto controllo.

