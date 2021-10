Incendio nel cuore della notte, esplosioni violente e fiamme altissime: vigili del fuoco e polizia sul posto

Incendio nella notte a Roma all’interno del deposito di autobus dell’Ataca sulla via Prenestina. È successo poco dopo le 4.30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112, in ausilio ai vigili del fuoco.



Le fiamme hanno distrutto circa 20 autobus, alcuni a metano, e le cause sono in corso di accertamento. L’ Atac in un comunicato ha parlato di un incendio al deposito bus di Tor Sapienza divampato per “ragioni da accertare”. La municipalizzata spiega che il “rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone”. Terrificanti le immagini dell’incendio.

Incendio nel deposito Atac, il precedente del 20 agosto scorso



Su alcune pagine social si vedono fiamme altissime, esplosioni e colonne di fumo che si alzano mentre i vigili del fuoco provano a domare l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore fino alle prime luci dell’alba di questa mattina. Tra le ipotesi, sulla causa dell’incendio una è quella dell’origine dolosa, non si esclude però che le fiamme si siano sprigionate da un autobus guasto, come già accaduto in una rimessa Atac, quella volta a Grottarossa, lo scorso 20 agosto.







Micaela Quintavalle, candidata sindaco del Partito Comunista al Comune: “Le cause sono tutte da accertare. C’è però una verità incontrovertibile: ancora decine di vetture indisponibili per i cittadini, cosa che in emergenza covid andrà ad esacerbare un contesto già fuori controllo”. L’incendio, come detto, ricorda anche quello avvenuto nel 2020, in un altro deposito, quello di via Candoni.

Gli autobus distrutti

🔴 #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. Le fiamme hanno coinvolto circa 30 autobus, prevalentemente alimentati a metano. Fiamme spente, in corso operazioni di messa in sicurezza [#5ottobre 7:00] pic.twitter.com/KDZzmtmJcx October 5, 2021



Anche lì le fiamme partirono da un mezzo guasto. Stando ad una ricostruzione della dinamica dei fatti, il mezzo da cui era partito l’incendio era iniziato da un mezzo portato in officina per un guasto all’apertura delle porte. Sarebbe stato riparato e poi parcheggiato nel piazzale. Qualcosa però sarebbe andato storto e, per un probabile corto circuito, è scoppiato l’incendio.