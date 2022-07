Italia devastata dagli incendi: treni sospesi, evacuate abitazioni e blackout

Incendio nel Carso nel pomeriggio di martedì 19 luglio. Il rogo ha costretto Ferrovie Italiane a interrompere i collegamenti ungo la linea ferroviaria che unisce Trieste e Monfalcone. Autostrada, Vallone e relative strade di accesso sono stati chiusi e il personale impiegato al casello del Lisert è stato evacuato.

Evacuate anche alcune abitazioni nella zona di Sablici. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro per difendere dall’incendio anche alcune abitazioni di Medeazza disponendo una linea di difesa appena fuori dal centro abitato, supportati da alcuni volontari. L’incendio nel Carso, che ha interessato la rete di distribuzione elettrice, ha provocato anche un blackout in tutta Trieste, fino a Muggia.





Incendio nel Carso. Autostrada chiusa e stop ai treni

Il fumo dell’incendio è arrivato anche a Gorizia e nell’Isontino, dove l’aria è diventata in poco tempo irrespirabile. Sul posto, nella zona slovena, sono intervenuti anche i vigili del fuoco della Slovenia. La società che gestisce l’autostrada A4 ha predisposto la chiusura del tratto dell’arteria tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina.

Disagi anche sulla linea ferroviaria fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta velocità Firenze-Roma e su quella convenzionale per l’incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona. Sono coinvolti i treni dell’alta velocità sulla direttrice Torino-Salerno, per Venezia e Verona e ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale.

#Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: proseguono le operazioni di spegnimento, al lavoro oltre 50 #vigilidelfuoco con 20 mezzi e 2 #Canadair. Squadre schierate a protezione di alcune strutture ricettive e abitazioni minacciate dal fronte di fiamma [#19luglio 11:00] pic.twitter.com/5cU1qRQSFH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 19, 2022

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto ed un’altra da Terni. È stato attivato anche l’intervento con mezzi aerei. L’incendio ha interessato la zona di Allerona scalo, in provincia di Orvieto. Roghi lambiscono anche le abitazioni nella zona di Massarosa in provincia di Lucca e la città di Bolzano è circondata dagli incendi.

