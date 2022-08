C’è tanta paura per l’enorme incendio che ha colpito Cinecittà a Roma. Dalle immagini che stanno circolando in rete è possibile notare fuoco e un’alta colonna di fumo, che è segnalata anche a chilometri di distanza dal luogo in questione. L’origine del rogo non è ancora nota, ma il sito de Il Messaggero ha già fatto sapere che ci sarebbero già parecchi danni. E potrebbero andare completamente distrutte le scenografie inerenti Jerusalem e anche Young Pope.

Ma non è tutto perché l’incendio che sta creando panico a Cinecittà, nella capitale Roma, è imponente e quindi il lavoro dei vigili del fuoco non è affatto semplice. Dopo che le fiamme sono divampate, i pompieri sono comunque giunti immediatamente sul posto per cercare di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Una scenografa di ASC, che si trova proprio nella zona interessata, ha rilasciato un’allarmante intervista, che fa comprendere le potenzialità dei danni subiti dallo studio del cinema. (Leggi anche “Fiamme e fumo”. Incendio vicino alla pista, aeroporto italiano chiuso e traffico aereo sospeso)





Incendio a Cinecittà a Roma: scenografie a fuoco

Ma questo terribile incendio che sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco e Cinecittà a Roma potrebbe causare ulteriori problemi. Le fiamme rischiano di coinvolgere anche la casa del Grande Fratello Vip. Come riferito poco fa, Il Messaggero ha riportato alcune dichiarazioni della scenografa di ASC, Tiziana: “Ho visto cadere giù la parte di scenografie ideate da Tonino Zera per il film di Michele Placido L’ombra di Caravaggio e Young Pope di Paolo Sorrentino. È un pezzo di cuore che se ne va”.

L’incendio pare che poi sia stato domato dai vigili del fuoco. Non è stato possibile proseguire invece con le riprese di Domina con gli attori che hanno subito un’evacuazione. La scenografa ha poi aggiunto: “Ero negli uffici della Casa del Grande Fratello dove sto lavorando quando, verso le 15/15.30 mi hanno avvisato di spostare le automobili che sono parcheggiate qui sotto. Si sentivano e si sentono diverse esplosioni. C’è molto caldo e vento, magari sarà stato un corto circuito o una sigaretta, ma non credo sia doloso. Davanti a me c’è una distruzione totale”.

🔴 #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la scenografia del vecchio set di Assisi e Firenze. Prosegue il lavoro delle squadre per la bonifica [#1agosto 17:30] pic.twitter.com/ekJKKtARvH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022

🔴 #Roma, è in corso un #incendio a #Cinecittà Studios che sta interessando una scenografia: gran parte della ricostruzione in cartapesta è andata distrutta. Fiamme circoscritte e controllate dai #vigilidelfuoco che operano con 3 squadre. In diminuzione i fumi [#1agosto 16:45] pic.twitter.com/i9SBQUcXIQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022

Stando a quanto è stato riferito, fortunatamente non sono stati registrati feriti nel corso dell’incendio e nessuno ha accusato sintomi da intossicamento, quindi non c’è stata necessità di soccorrere persone. La pagina ufficiale di Cinecittà ha poi comunicato: “È stato spento dopo pochi minuti l’incendio scoppiato oggi nelle prime ore del pomeriggio negli studi di Cinecittà in una parte del vecchio set di Firenze. Le fiamme sono state velocemente circoscritte dai Vigili del Fuoco, grazie anche alla Protezione Civile di Roma, prontamente intervenuti sul luogo. Non ci sono danni a persone, né feriti né intossicati”.

