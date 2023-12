L’incendio in casa: le fiamme uccidono un bimbo di 9 anni. Dramma nella prime ore del giorno del 18 dicembre 2023. Siamo a Campobasso, precisamente in contrada di Colle Calcare. Ed è qui che verso l’una di notte, un incendio ha preso origine in una delle abitazioni della zona, provocando la tragica morte per asfissia di un bambino di 9 anni. Il fratello di 12 anni, la sorellina di 4 e la madre di 35 anni sono stati urgentemente trasportati in ospedale, in condizioni gravi.

Da quello che raccontano i testimoni, la scena è stata davvero atroce e non solo per la famiglia colpita ma anche per i soccorritori. I vigili del fuoco, arrivati per primi, hanno tentato disperatamente di rianimare il piccolo, ma purtroppo il suo cuore aveva già smesso di battere. Il padre della famiglia, svegliato dall’incendio, ha immediatamente lanciato l’allarme.





Da quello che ipotizzano gli inquirenti, le fiamme sono scaturite da un cortocircuito, avvolgendo inizialmente il divano per poi propagarsi nell’intera abitazione. Tuttavia, ci sono da aspettare le conferme ufficiali da parte del nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Tuttavia, sembra che il fumo generato dall’incendio abbia prima sorpreso e poi bloccato in casa la famiglia.

Nonostante gli sforzi del padre, la tragedia più grande si è già consumata con la perdita del bambino di appunto 9 anni. Le condizioni del fratello di 12 anni, della sorellina e della madre, trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli, sono gravi, come dicevamo e la prognosi è ancora riservata. Ci sarà bisogno di tempo per capire come si evolverà la loro situazione clinica.

🔵#Campobasso Tragedia nella notte: nell'#incendio di una abitazione è morto un bambino di 9 anni. Feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati in ospedale. È accaduto in contrada Colle Calcare. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia pic.twitter.com/1aXGLt30pz — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 18, 2023

Chiaramente sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno, che ha ordinato il trasferimento della salma del bambino all’obitorio del Cardarelli per l’autopsia, programmata nelle prossime ore. Ora tutta la comunità di Campobasso si stringe intorno all’uomo e a tutta la sua famiglia, quantomeno quello che rimane di essa. Il grosso rammarico per tutti è non essere riusciti a salvare il piccolo di 9 anni.

