“Fiamme e fumo”. Incendio vicino alla pista, aeroporto italiano chiuso e traffico aereo sospeso

Il traffico aereo in arrivo e partenza dall’aeroporto di Firenze è stato interrotto a causa di un incendio che si è sviluppato nel comune di Lastra a Signa in prossimità della superstrada Firenze—Pisa—Livorno. Come scrive su Telegram il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani l’incendio si è sviluppato in località Sant’Ilario e sul posto sono stati inviati dalla sala operativa “2 elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato antincendio, con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni”.

Il fumo interferisce infatti sulle traiettorie di atterraggio e decollo, impedendo la partenza degli aerei. Necessario inoltre lasciare liberi gli spazi per permettere l’intervento dei due elicotteri e di una decina di squadre dei vigili del fuoco. L’incendio è avvenuto all’altezza di Sant’Ilario, nel Comune di Lastra a Signa. Non è chiaro al momento quando potrà riaprire l’aeroporto e sarà quindi possibile riprogrammare i voli. Al momento il traffico aereo è stato sospeso.





Incendio blocca traffico aereo a Firenze: chiuso aeroporto

Anche sul profilo Twitter della Protezione Civile Toscana è stata riportata la notizia: “Ad ora si registrano alcuni eventi tra i quali il più importante è a Sant’Ilario nel comune di Lastra a Signa (Fi) dove il fuoco partito in prossimità di un vivaio si è esteso rapidamente interessando oliveti, coltivazioni e bosco. In questo momento operano due elicotteri e 10 squadre di volontariato dell’organizzazione regionale antincendi boschivi, con i vigili del fuoco a presidio di alcune abitazioni”. Il fumo abbondante presente in zona, ha richiesto la chiusura del traffico aereo in arrivo e uscita dall’aeroporto di Peretola. Sono in arrivo ulteriori squadre di volontariato per chiudere quanto prima l’evento.

#Incendi, in contenimento Cinigiano. Altro rogo a Lastra a Signa, a causa del fumo abbondante presente in zona è stato necessario chiudere il traffico aereo in arrivo e uscita dall'aeroporto di #Firenze.

L'aggiornamento sulla situazione in #Toscana 👇https://t.co/uBvA6TAXze — Protezione Civile Regione Toscana (@ProtCivileRT) July 26, 2022

