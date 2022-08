Incendio distrugge ristorante, clienti in fuga: otto ustionati, un ragazzo ricoverato

Incendio al ristorante “La Cantina del Castello” di Gragnano, comune italiano di 28.293 abitanti della città metropolitana di Napoli, in Campania. Otto le persone rimaste ustionate nel rogo che sarebbe partito dopo un corto circuito avvenuto all’interno della cucina.

Sette persona sono rimaste ustionate in modo lieve e condotte all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e dimesse poco dopo, mentre l’ottavo ferito, un 24enne residente a Calvizzano, è stato traportato all’ospedale Cardarelli di Napoli in codice giallo con ustioni diffuse in tutto il corpo: le sue condizioni vengono definite serie, ma non è in pericolo di vita. Degli altri sette feriti, invece, sono stati tutti dimessi e le loro prognosi variano dai 5 ai 20 giorni.





Incendio al ristorante “La Cantina del Castello” di Gragnano

Incendio al ristorante “La Cantina del Castello” di Gragnano – Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’incendio è divampato all’interno della cucina del locale che si trova nella località Aurano-Castello della “città della pasta” e che quella sera era affollato. Come riporta Il Mattino (il video), le fiamme sono divampate dopo che è stata avvertita una esplosione nei locali della cucina.

L’incendio ha avvolto avvolto interamente la struttura, in gran parte in legno, distruggendola completamente, tra i clienti del locale è scoppiato il panico e c’è stato il fuggi fuggi generale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno dovuto lavorare diverse ore prima di spegnere l’incendio che ha lambito anche alcune abitazioni circostanti. Intervenuti sul luogo dell’incendio anche le ambulanze e le auto mediche del 118 per soccorrere i feriti.

I carabinieri di Gragnano e della Compagnia di Castellammare hanno aperto un’indagine per risalire alle cause dell’incendio che ha completamente distrutto il ristorante “La cantina del Castello”, quasi sicuramente di origine accidentale visto che poco prima è stato sentito uno scoppio provenire dalla cucina.

