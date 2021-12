Dramma nell’agrigentino, dove un’abitazione è stata avvolta dalle fiamme e una bimba di due anni è morta. L’incendio si è sviluppato in un’abitazione di via San Giuseppe, a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento. Sul posto stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia e i poliziotti del Commissariato, che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Dalle prime ipotesi degli inquirenti si pensa che tutto sia riconducibile a un corto circuito.

A prendere fuoco sono state prima le stanze del primo piano dell’appartamento. La madre della bimba deceduta ha dato subito l’allarme raccontando ai soccorritori che la bambina era rimasta all’interno dell’abitazione. Quando è divampato l’incendio, la bimba stava infatti dormendo al primo piano, mentre i genitori si trovavano al piano terra. La coppia ha cercato di raggiungere la figlioletta per metterla in salvo, ma ogni tentativo è stato inutile, le fiamme erano già alte.

Il terribile compito dei vigili del fuoco è stato quello di constatarne il decesso: il cadavere della piccola era carbonizzato. Naturalmente è stata immediatamente aperta un’indagine dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Sul posto quindi è arrivata la polizia scientifica per i rilievi sull’incendio.





Secondo la prima ricostruzione, ma le notizie sono ancora frammentarie, incendio sarebbe scoppiato al piano terra, dove si trovavano la mamma e la zia. La piccina dormiva al primo piano e vani sono stati i tentativi della mamma e della zia di raggiungerla, a causa delle fiamme. La piccola si chiamava Ginevra Manganello.

Nello stesso edificio andato in fiamme vivevano nove persone – stando a quanto comunicato dal Comune -, anche se al momento del rogo solo in tre si trovavano in casa. Momenti drammatici quando, intorno a mezzanotte, è arrivata la piccola bara bianca che di lì a breve avrebbe contenuto i resti di Ginevra, morta nell’incendio. Il dolore infinito di amici e parenti dei genitori della vittima.