Tragedia a Cagliari, una ragazza di 24 anni Nicoletta Maria Manconi è morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale circa 12 ore prima. A quanto raccontano i media locali Nicoletta, che pare non soffrisse di alcuna patologia ma su questo aspetto farà luce l’autopsia, era andata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità lamentando dei forti dolori allo stomaco. Dolori che secondo i medici non erano indice di nulla di grave, tanto da dimetterla poco dopo con un terapia da fare.

>“Salutate Elio”. Ce la ricordiamo bambina, ora la vip è diventata mamma per la prima volta (FOTO)

Poche ore dopo, tuttavia, la tragedia. Da casa Nicoletta è partita una nuova chiamata al 118 ma all’ospedale di Brotzu la 24enne non è riuscita neppure ad arrivare: è morta durante il trasporto dopo essere andata in arresto cardiaco. Subito dopo il decesso della figlia i genitori hanno denunciato l’accaduto alla procura della repubblica.





Cagliari, in ospedale per un mal di stomaco muore a 24 anni

La magistratura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e disposto gli accertamenti sul corpo della 24enne, esami che dovrebbero rivelare le cause del decesso ed evidenziare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario che l’ha visitata ad Is Mirrionis. La perizia sarà depositata tra tre mesi. Intanto alla base, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci uno scompenso cardiaco.

Il termine scompenso cardiaco viene utilizzato per indicare una condizione in cui il cuore non riesce a pompare quantità di sangue adeguate alle necessità dell’organismo, determinando l’accumulo di liquidi a livello degli arti inferiori, dei polmoni e in altri tessuti. Lo scompenso cardiaco si sviluppa in genere in seguito a una lesione cardiaca.

Ad esempio in conseguenza di un infarto del miocardio, di un’eccessiva sollecitazione cardiaca dovuta a un’ipertensione non trattata per diversi anni o in conseguenza di una disfunzione valvolare. Se si sia trattato di omicidio colposo o di una tragica fatalità saranno le indagini a dirlo. Nicoletta, che studiava per diventare medico a Cagliari (era all’ultimo anno di università).