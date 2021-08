“Non ce l’ha fatta”. Ilaria, la notizia rattrista tutti. L’addio a 26 anni: fatali gli ultimi eventi

Una notizia bruttissima, che nessuno avrebbe voluto sapere, ma che purtroppo da un po’ di tempo era temuta da tutti. Ilaria è morta dopo aver combattuto come una vera e propria guerriera. Ma a 26 anni la vita le è stata portata via da una malattia davvero terribile. Aveva contratto un male nel 2019 in maniera totalmente improvvisa, che l’ha costretta a vivere un incubo. Poi alcuni giorni fa c’è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute e il 28 luglio scorso era stato disposto il suo ricovero.

In ospedale ha tentato di sopravvivere in tutti i modi, ma il primo agosto il cuore ha deciso di fermarsi per sempre, gettando tutti nello sconforto più assoluto. La sua storia aveva infatti commosso centinaia di persone. A comunicare la sua dipartita è stata la madre sul suo profilo Facebook, la quale nonostante il dolore straziante, ha voluto avvisare tutti coloro che le volevano bene: “La nostra guerriera ha perso la sua battaglia, pertanto ora è la stella più brillante del paradiso”. Parole che hanno emozionato tutti.

Ilaria Parimbelli, questo il nome della giovane, è deceduta ad appena 26 anni all’interno dell’ospedale ‘Papa Giovanni’ di Bergamo, mentre lei era originaria di Dalmine (Milano). Due anni fa Ilaria Parimbelli era stata colpita da un’encefalite herpetica che l’aveva costretta a diventare disabile al 100%. Nonostante il fulmine a ciel sereno, la ragazza e tutti i suoi familiari si erano fatti coraggio ed avevano anche ottenuto dei risultati positivi. Un anno fa era stata dimessa e aveva proseguito la riabilitazione nel suo appartamento.





Per aiutare Ilaria Parimbelli nelle sue cure era anche stata avviata una raccolta fondi su ‘Gofundme.com’. Ad ucciderla è stata però un’improvvisa crisi epilettica, avuta qualche giorno fa. Ha inalato in modo involontario del cibo e ha avuto problemi di respirazione per alcuni secondi. Mamma Sonia è subito arrivata in suo soccorso e le ha fatto gettare fuori il cibo inalato. Poi è stata trasferita nel nosocomio bergamasco, ma non è bastato perché la sua vita si è spenta per sempre proprio domenica scorsa.

Dopo la comunicazione della morte, è stato anche annunciato il giorno delle esequie. I funerali di Ilaria Parimbelli si son celebrati martedì 3 agosto alle ore 14.30. Subito dopo la cerimonia religiosa si è proceduto alla cremazione del cadavere al cimitero di Bergamo. Un ultimo saluto straziante, con la consapevolezza di essere rimasta nel cuore di tutti.