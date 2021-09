“Lascia tre bambini”. Frontale devastante tra due auto: Ilaria aveva solo 32 anni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle scorse ore e a perdere la vita stavolta è stata una giovane mamma. Ilaria aveva 32 anni ed era genitore di tre figli. Il sinistro fatale si è verificato dopo le ore 18 di sabato 4 settembre. Assieme alla vittima c’era anche il marito all’interno della loro vettura, una Ford Fusion, che si è scontrata frontalmente contro una Fiat Panda. Al lavoro le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, che non è ancora stata ricostruita nei minimi dettagli.

La 32enne si trovava sul sedile passeggero e nell’impatto non ha avuto alcuna speranza di sopravvivenza. Alla guida dell’altra vettura c’era una ragazza di 20 anni, che era sola all’interno del veicolo. La macchina della vittima è uscita fuori strada nei pressi delle campagne circostanti, mentre la Fiat Panda ha impattato in maniera frontale contro il guardrail. Dopo l’accaduto sono stati contattati e sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e anche la polizia locale per i rilievi.

La vittima si chiamava Ilaria Chiecca ed era originaria della Lombardia, di Bollate nello specifico. Viveva però a San Vito dei Normanni, in Puglia, e l’incidente fatale per lei si è verificato proprio sulla strada provinciale che dal capoluogo Brindisi conduce al paese brindisino. Le altre due persone coinvolte nel sinistro sono rimaste ferite e trasferite all’ospedale ‘Perrino’ per le cure del caso. Segnalata la presenza di parti di motore e pneumatici sull’asfalto e anche nei terreni vicini alla strada provinciale.





Ilaria Chiecca è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, ma era purtroppo già spirata. Il marito di Ilaria Chiecca è stato soccorso ed è stato trovato sotto choc dopo aver compreso la gravità della situazione. Più seria la situazione della 20enne che guidava l’altra automobile, trasferita nel reparto di rianimazione. Dopo l’incidente mortale è stata chiusa al traffico l’intera strada provinciale. E sono stati sequestrati i due mezzi incidentati, su disposizione del pm della procura di Brindisi.

Ilaria Chiecca era molto conosciuta a San Vito dei Normanni e ha lasciato purtroppo senza madre tre bimbi. Il suo cadavere è a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stato portato all’obitorio del cimitero di Brindisi. Sarà effettuato un esame all’esterno del corpo per scoprire meglio la causa della morte, che ha straziato un’intera comunità.