Il viaggio delle amiche si trasforma in tragedia: Graziella muore sul colpo, ferite le altre. Una è gravissima

Una donna morta e altre tre, di cui una grave, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto martedì 25 luglio a Monteu Roero, nella frazione di Sant’Anna, in provincia di Cuneo in Piemonte. Secondo quanto riportano i quotidiani locali e da una prima ricostruzione della polizia stradale, un Fiat Doblò con a bordo quattro donne è finita in un canale agricolo ai bordi della carreggiata e si è capottata.

Graziella Conte, 82 anni, residente a Pecetto Torinese, si trovava al volante del mezzo e a seguito dell’incidente ha perso la vita. Per la donna, purtroppo non c’è stato niente da fare ed è deceduta sul colpo. Una passeggera è stata trasferita in elicottero al Cto di Torino; la donna sarebbe in pericolo di vita.

Incidente stradale a Monteu Roero, morta una donna e tre ferite

Sempre secondo quanto riportano i quotidiani locali, sono meno serie le condizioni delle altre due donne che si trovavano sull’auto insieme alla vittima e alla donna ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino. Le due donna, due sorelle, sono state soccorse accompagnate in ambulanza agli ospedali di Cuneo e Verduno.

Le due donne rimaste ferite nell’incidente stradale sono state ricoverate in codici giallo e verde. Il gruppo di amiche era diretto verso Monteu Roero, in visita ai parenti delle due sorelle. Gli accertamenti sono a cura dei carabinieri della stazione di Canale, per cui l’ipotesi più probabile è che la conducente sia stata colta da un malore al volante e quindi non sia riuscita a mantenere l’auto sulla carreggiata. Nell’incidente stradale non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Come ricostruisce il quotidiano La Stampa, “salgono così a 14 le vittime della strada da inizio anno nella Granda, di cui 6 in auto, 6 in moto, un ciclista e un pedone. Quello di oggi è il secondo decesso nel mese di luglio. L’anno scorso, a fine luglio, erano state 23”.