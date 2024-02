Incidente lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, tra i caselli di Soave e Verona Sud Un tamponamento e l’auto che inizia a capovolgersi più volte su sé stessa, per poi uscire di strada finendo sul selciato accanto alla prima corsia, ribaltata sul fianco e completamente divelta.

L’incidente si è verificato giovedì 15 febbraio, all’altezza di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. A perdere la vita Nicoletta Maria Ferrara, 32enne di origine palermitana, alla guida dell’auto tamponata: volto noto della cultura veronese, dal 2021 lavorava come manager culturale al Teatro Salieri di Legnago. Ferito lievemente, invece, il conducente dell’altra vettura, finito all’ospedale di Legnago con una prognosi di 20 giorni.

Come riporta Verona Sera che citiamo integralmente “scattato l’allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto dall’abitacolo la guidatrice del veicolo uscito di strada, per affidarla alle cure del 118 giunto con ambulanza ed automedica”.

Per la conducente però non c’è stato niente da fare ed è morta sul posto: si tratta di Nicoletta Ferrara, palermitana residente a Verona. Il guidatore dell’altra auto è stato invece condotto all’ospedale di San Bonifacio in codice giallo e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale della polizia stradale di Verona Sud, che si è messo al lavoro per ricostruire la dinamica, e gli ausiliari A4. Per consentire le operazioni di soccorso e la pulizia della carreggiata, due corsie sono rimaste chiuse per diverse ore. La giovane è stata sbalzata dall’auto e dopo i soccorsi è stata dichiarata la sua morte. Nicoletta era molto conosciuta in zona perché era la manager del teatro Salieri di Legnano.