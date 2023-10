Grave lutto a Corsanico e l’intera popolazione di Massarosa, in provincia di Lucca, in Toscana. Giovedì 5 ottobre è morta a soli 32 anni Giulia Cagnolo, estetista e titolare di un centro estetico in viale Tobino a Viareggio. Da oltre un anno la ragazza combatteva contro una malattia terribile che non le ha lasciato scampo.

La notizia della scomparsa di Giulia in poco tempo si è diffusa da Corsanico, frazione del Comune di Massarosa dove Giulia era nata e cresciuta, fino a Viareggio, lasciando attoniti amici e conoscenti. La trentaduenne aveva lottato come una vera combattente, ma negli ultimi giorni un aggravarsi del suo stato di salute ha compromesso ogni aspettativa positiva.

Giulia Cagnolo, mamma di 32 anni morta di tumore

La scomparsa di Giulia Cagnolo ha lasciato tutti senza parole. Alla famiglia si sono stretti i parenti e gli amici più cari della giovane donna, morta troppo presto a causa di un brutto male. Come detto, la giovane era molto conosciuta anche per il lavoro che svolgeva. Dopo avere conseguito il diploma presso l’Accademia estetica Fabbrizzi di Pisa aveva aperto un centro estetico a Viareggio.

Giulia Cagnolo era nata a Corsanico, aveva frequentato le scuole dell’obbligo e aveva conosciuto Daniele Frongia, il suo compagno da cui aveva avuto un figlio. Purtroppo la serena vita della famiglia di Giulia è stata sconvolta dalla diagnosi della malattia. La trentaduenne lascia il figlio di due anni e il compagno Daniele.Sui social amici e conoscenti esprimono il loro dolore e lasciano un ricordo.

“Non oso pensare che sei volata. Sei stata una forte combattente come me in questa dura battaglia. Adesso veglia sui tuoi cari” E ancora: “Tesoro, amica d’infanzia, compagna di classe, non riesco ad esprimere davvero il dolore….purtroppo la vita è davvero ingiusta! Adesso che sei un angelo veglia sulla tua creatura e tutta la famiglia”, si legge tra i messaggi sulla pagina di Giulia Cagnolo.