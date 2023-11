“Il papà di Giulia e i genitori di Filippo”. Cosa succede tra le due famiglie sconvolte

La morte di Giulia Cecchettin ha scosso gli animi di tutti e in Italia è esplosa anche la protesta contro la violenza di genere, che ha raggiunto ormai livelli inaccettabili. Intanto, il papà della 22enne studentessa ammazzata per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, potrebbe avere la forza di compiere un gesto importante. Intanto, per quanto riguarda il presunto assassino, nella giornata di sabato 25 novembre arriverà in Italia tramite un aereo militare che partirà dalla Germania, dove è attualmente in prigione.

In queste ore, sul terribile femminicidio di Giulia Cecchettin è intervenuto il sindaco del paese Vigonovo, che potrebbe essere il protagonista di un momento atteso col papà di lei. Il primo cittadino ha affermato intanto, come riportato da Il Gazzettino: “Ricevo telefonate da tutta Italia con le quali mi vengono espresse la vicinanza alla famiglia. Ricordo in particolare quella del sindaco di Adria che quattro anni fa si è trovato di fronte all’omicidio di un’altra Giulia, poi il primo cittadino di Barcis, dove Giulia è stata trovata senza vita, oppure della collega di Saonara con cui abbiamo organizzato domenica scorsa una fiaccolata silenziosa”.

Giulia Cecchettin, il papà pronto ad un gesto significativo

Sempre il sindaco di Vigonovo, il comune dove viveva Giulia Cecchettin col papà e la sorella, ha aggiunto: “Domani, sabato, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarò presente alla fiaccolata organizzata a Torreglia, comune in cui viveva l’arrestato Filippo Turetta. A Giulia saranno dedicate borse di studio e stiamo anche ragionando sull’ipotesi di dare il suo nome ad una piazza del paese. Come già detto varie volte, l’educazione non passa solo da famiglie e scuola, ma anche dai posti di lavoro. Su questo si sta mettendo in moto anche l’Acrib, l’associazione dei calzaturieri della Riviera del Brenta”.

Una delle notizie più significative è che nella giornata odierna, 24 novembre, il sindaco Martello andrà nel comune padovano di Torreglia per avere un incontro con i genitori di Filippo Turetta. Il Gazzettino ha riferito che a questo faccia a faccia potrebbe partecipare anche Gino Cecchettin. E sarebbe la prima volta che i due padri saranno l’uno di fronte all’altro, da quando Giulia è stata ritrovata cadavere nel lago Barcis. Nei primi giorni della scomparsa le due famiglie avevano lanciato insieme degli appelli affinché tornassero a casa.

Intanto, c’è attesa per conoscere il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, ma per ora la data non c’è. Si conosce il luogo in cui si terrà la cerimonia, ovvero la basilica di Santa Giustina a Padova. La sorella di Giulia, Elena, potrebbe anche presenziare alla manifestazione nella capitale Roma per la manifestazione nazionale contro la violenza di genere, in programma sabato 25 novembre.