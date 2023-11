“Il contenuto di quei video…”. Giulia e Filippo, la sorella di lei è sotto choc: “Mi ha tolto la speranza”. Cosa succede in queste ore

Sono ore molto difficili per la famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa da una settimana insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, anche lui 22 anni. Al Gazzettino, la sorella Elena Cecchettin ha svrelato diversi episodi di violenza psicologica, verbale ed emotiva che sua sorella Giulia ha dovuto sopportare sia durante la relazione con il giovane ma anche dopo, quando hanno continuato a vedersi da amici.

“Posso raccontare tanti episodi in cui Filippo ha dimostrato di poter diventare pericoloso. Un’amica di Giulia mi ha raccontato che lui una volta si è presentato alla fermata dell’autobus, dopo che lei gli aveva detto che preferiva andare a fare acquisti a Padova senza di lui. Filippo le controllava il telefono, al punto che Giulia aveva disattivato la funzione che mostra l’ultimo accesso su Whatsapp”, ha raccontato la sorella di Giulia.

Leggi anche: “Avvistata l’auto, solo lui dentro”. Giulia e Filippo, l’ultima scoperta è terribile





Scomparsa Giulia e Filippo, la sorella di lei: “Atteggiamenti violenti e possessivi”

“Ma lui trovava comunque il modo di controllarla: dopo che le aveva mandato la buonanotte, per essere sicuro che lei non avesse ricevuto altri messaggi, le mandava un emoticon, fingendo di fare il carino, così vedeva se il messaggio veniva recapitato con una sola spunta o due”. Non solo, Filippo le aveva detto chiaro e tondo che non sopportava il fatto che lei si laureasse prima di lui, ha rivelato al Gazzettino Elena Cecchettin.

Insomma, quello che viene fuori in questi giorni è un quadro inquietante. Filippo Turetta voleva il pieno controllo dell’ex fidanzata Giulia e forse per questo motivo lei si è ribellata. “Filippo diceva sempre a Giulia che doveva rimandare la laurea, che doveva aspettarlo. Voleva che studiassero insieme e questo a mia sorella stava cominciando a pesare”, ha spiegato ancora Elena.

“Il contenuto di quei video mi ha fatto paura, tolto speranza, ma non mi ha stupito”, ha detto invece al Corriere della Sera Elena. “Ce li hanno raccontati. Se da un lato mi ha spaventato profondamente ricevere queste informazioni dall’altra non posso dire di essere stupita, visti i racconti di Giulia sul loro rapporto. Sapevo che Filippo era pericoloso ma non mi aspettavo che potesse arrivare a questo”, ha detto ancora. Alla luce di queste nuove dichiarazioni, e soprattutto dopo la notizia dell’avvistamento della macchina di Filippo in Austria – pare con a bordo solo una persona – il quadro della situazione è molto allarmante e il sospetto che il 22enne possa aver ucciso Giulia è sempre più fondato. Ovviamente la speranza è quella che la giovane sia ancora viva, ma al momento ancora tutto è da verificare.