Un dramma assurdo, che ha tolto il fiato a tantissima gente, addolorata per una perdita così improvvisa. La professoressa Roberta Evangelista è morta troppo prematuramente e ora sono in molti a piangerla. La donna si era regolarmente presentata ai colloqui nella scuola dove insegnava e aveva incontrato i genitori degli allievi. Poi ha finito di lavorare ed è tornata a casa, ma precedentemente aveva riferito ad alcune persone di avere un forte mal di testa.

Nessuno però poteva immaginare una fine del genere. La professoressa Roberta Evangelista è morta nella sua abitazione, poco dopo aver incontrato i suoi studenti e le madri e padri di questi ultimi. Il decesso dell’insegnante potrebbe essere avvenuto nel cuore della notte, mentre il suo corpo è stato ritrovato solamente il giorno successivo, verso le ore 8.30 del 30 novembre. E tutti sono rimasti increduli dopo aver appreso la notizia.

La professoressa Roberta Evangelista morta dopo i colloqui a scuola

La professoressa Roberta Evangelista è stata trovata morta in casa dai carabinieri, dopo che era scattato l’allarme non essendosi presentata nell’istituto scolastico Cittadella-Hack della città di Ancona. Era insegnante di Scienze motorie alle scuole medie Donatello ed è stata vista viva l’ultima volta alle ore 18 del 29 novembre. Tutti i colleghi e gli studenti delle sue 9 classi sono rimasti sconvolti e l’hanno voluta omaggiare con un cartellone. Non aveva malattie pregresse, ma a ucciderla sarebbe stato un malessere improvviso.

Sarebbe appunto stato un malore a portarsi via per sempre la prof Roberta. Dolore per il club sportivo Dolphins Ancona, dove lei collaborava. Non ancora comunicata la data dei funerali, ma potrebbe esserci un omaggio anche nel veneziano, essendo nata da quelle parti sebbene vivesse ora ad Ancona. L’Unione Rugbistica Anconitana l’ha voluta salutare, mentre il presidente del Cus Ancona, Francescangeli, ha scritto un post emozionante.

Francescangeli ha detto: “Quanti progetti sportivi fatti insieme!!! Quante chiacchierate!!! Quell’abbraccio istintivo quando ci incontravamo, carico di stima reciproca!!! Proprio ieri ci siamo incrociati con lo sguardo ai colloqui a scuola ed eri Tu, come sempre!!! Un vuoto incolmabile per il mondo della scuola. La Prof. Più amata dagli studenti. La Prof. che ha saputo trasmettere la passione per lo sport a centinaia e centinaia di giovani. La Prof. dei miei figli, di Enrico e di Matteo. Una persona straordinaria, una insegnante portentosa, un orgoglio per il mondo docente. La foto meravigliosa che ho messo dice tutto di te…uno sguardo che conquista ed un sorriso che abbraccia. Roby cara…mancherai a tantissime persone ed in particolare alle tue ragazze ad ai tuoi ragazzi come amavi chiamarli. Sono certo che tra le stelle continuerai a portare avanti la tua passione per lo sport. Sei un esempio per tutti noi che viviamo la tua stessa passione. Grazie di tutto Roby e… butta l’occhio quaggiù ogni tanto, c’è bisogno del Tuo infinito entusiasmo!!! Ti voglio bene”.