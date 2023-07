“Ha perso la sua bimba”. Schianto terribile, la 18enne incinta di otto mesi perde la piccola che aveva in grembo

Quattro feriti, di cui due gravi, e una bimba nel grembo della giovane madre. È qusto il pesante bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sul lungomare Paolo Borsellino di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Due motocicli si sono scontrati davanti piazza Marina Militare Italiana e ad avere la peggio sono stati il conducente di un ciclomotore Piaggio Liberty, un 17enne di Savoca, e la fidanzata che viaggiava sullo stesso mezzo, una 18enne di Santa Teresa di Riva.

La giovane si trovava all’ottavo mese di gravidanza. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Taormina e a causa del forte impatto con l’asfalto ha perso la bimba che portava in grembo. La giovane è stata trasferita in ospedale a Catania e ora si trova in prognosi riservata.

Leggi anche: Choc sulla famosa spiaggia italiana, prima la rabbia dei bagnanti poi le botte tra i presenti





Incidente a Messina, 18enne incinta perde la bimba

Ferito anche il fidanzato della 18enne, un 17enne di Savoca, ricoverato al policlinico di Messina con una frattura del femore, ferite lacero-contuse ed escoriazioni. Ha una prognosi di 30 giorni. I medici hanno dato una prognosi di da 15 giorni, per il conducente e la passeggera dell’altro mezzo, una moto Zontes 125 cc, un 17enne di Santa Teresa di Riva e una 14enne di Messina. I due sono stati trasportati e medicati all’ospedale di Taormina.

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale il Liberty procedeva in direzione Messina e stava effettuando una manovra di svolta verso sinistra per parcheggiare davanti la piazza. In questo momento il mezzo a due ruote è colpito in pieno dalla moto che arrivava alle sue spalle e stava sorpassando.

L’impatto tra i due messi a due ruote è stato fortissimo e infatti i mezzi sono volati e sbalzati a dieci metri di distanza dal punto di impatto. Il sindaco di Santa Teresa di Riva Danila Lo Giudice ha lanciato un appello sui social per aiutare la giovane rimasta ferita, che ha il gruppo sanguigno raro, lo 0 RH NEGATIVO. “Chiunque fosse in condizioni di poter donare o comunque conoscesse qualcuno che appartiene a questo stesso gruppo sanguigno può contattare tramite whatsapp al numero 3927445660″.