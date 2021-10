Ennesima tragedia sulle strade italiane, con un’altra giovane vittima. Guglielmo aveva solamente 24 anni e la sua vita si è interrotta troppo prematuramente a causa di un gravissimo incidente. Il sinistro si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Mancavano venti minuti alle ore 5, quando sulla strada regionale 352 ha perso il controllo della sua automobile ed è finito in un fossato. La vettura è anche andata in fiamme e per il 24enne non c’è stato praticamente niente da fare, nonostante i soccorsi.

Stando a quanto appreso, la vittima è deceduta sul colpo. Subito dopo il terribile incidente stradale, sono arrivati prontamente sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze del 118. I sanitari hanno provato invano ad effettuare delle manovre di rianimazione, ma ormai era spirato. I militari dovranno adesso indagare sull’accaduto per comprendere cosa sia potuto succedere in quegli attimi fatali. Era molto conosciuto perché aveva delle doti davvero molto importanti e uniche.

La vittima si chiamava Guglielmo Tonelli ed aveva una passione nei confronti della musica. Infatti, era noto per essere un grande batterista rock. L’incidente che si è portato via per sempre Guglielmo Tonelli, originario del comune di Bagnaria Arsa, è avvenuto a Santo Stefani Udinese, in provincia di Udine. Un bellissimo messaggio in omaggio del 24enne è stato scritto e pubblicato online dal maestro Alex Sebastianutto, che dirige il ‘Pontebba Saxophone Festival’ e che lo conosceva benissimo.





Guglielmo Tonelli è morto carbonizzato, avvolto dal fuoco propagatosi subito dopo lo sbandamento e la fine della corsa nel fosso. Il docente Sebastianutto ha affermato: “Ancora non riesco a crederci, Guglielmo era ragazzo eclettico, spaziava dal sax alla batteria, aveva entusiasmo ed equilibrio, seguito da una famiglia che lo sosteneva nelle sue attività artistiche”. Invece è purtroppo tutto vero e i suoi parenti e amici piangono una giovane vita, spezzatasi troppo presto per un destino avverso.

L’ex sindaco di Bagnaria Arsa, Cristiano Tiussi, ha aggiunto su Guglielmo Tonelli: “La notizia della morte di Guglielmo lascia senza parole e ci addolora profondamente. Era un giovane talentuoso, molto conosciuto nella comunità, sempre disponibile a partecipare alle iniziative promosse nel nostro comune. Aveva frequentato la scuola di musica comunale ed era anche molto attivo in parrocchia”.