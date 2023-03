Nuovi divieti di fumo, anche all’aperto. Sigarette e elettroniche, dove non si potrà più fumare

Guerra al fumo, alle sigarette e anche ai dispositivi elettronici. La stretta arriva dopo l’annuncio del ministro della Salute Orazio Schillaci, il quale ha definito il provvedimento un “aggiornamento” della legge Sirchia. Cosa prevede l’aggiornamento del nuovo ministro della Salute?

Si parla di equiparazione in tutto e per tutto delle sigarette elettroniche e a tabacco riscaldato alle sigarette tradizionali. Ovviamente ci sono novità che il ministro vorrebbe introdurre e che hanno già scatenato la reazione di molti fumatori. Il testo del provvedimento sarebbe già stato scritto dai tecnici del Ministero della Salute, come riporta Quotidiano Sanità.

Leggi anche: Sigarette e tabacco, scattano gli aumenti: marca per marca, i nuovi prezzi





Guerra al fumo, divieti all’aperto anche per sigarette elettroniche

Si tratta di una marcia del divieto (quasi) totale di fumo in luoghi pubblici, compresa la strada. Se il testo fosse approvato ci sarebbero nuove limitazioni per i fumatori delle sigarette classiche ma anche da chi utilizza i dispositivi a tabacco riscaldato e a quelli cosiddetti svapo. Non si potrà più fumare nei parchi. Nei locali al chiuso, inoltre, verrebbe invece eliminata la possibilità di destinare una sala ai fumatori. Anche negli aeroporti.

Una guerra al fumo che non consentirà ai fumatori di fumare alle fermate dei mezzi pubblici, dagli autobus ai traghetti. Il divieto assoluto scatta quando si è in presenza di donne in gravidanza e bambini. Stop alle sigarette anche nei dehors di ristoranti e bar. Come detto, le nuove norme dovrebbero applicarsi anche alle sigarette elettroniche e prodotti simili.

Contrari alla guerra al fumo il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che “da ex fumatore” dice che “il divieto di fumarle all’aperto appare esagerato”. ”Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali”, ha scritto su Twitter. L’obiettivo del ministro è quello di raggiungere i traguardi previsti dal Piano Europeo contro il cancro 2021. “Creare una ‘generazione libera dal tabacco‘, nella quale meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040″, ha detto.