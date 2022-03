Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 marzo, a Guastalla in provincia di Reggio Emilia. A quanto si apprende due auto si sarebbero scontrate frontalmente sull’argine maestro del Po fra Guastalla e Tagliata. Subito dopo lo schianto una delle due auto si è incendiata con i vigili del fuoco arrivati poco dopo per domare le fiamme. Pesanti i rallentamenti sul traffico. L’incidente si è verificato nell’orario di punta del rientro.



I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Sul posto anche ambulanza della Croce rossa e automedica. Le persone rimaste coinvolte nell’incidente di Guastalla, una pensionata e un quarantenne, sono uscite senza particolari ferite dalle vetture, una T Rock e una Peugeot 308. I due conducenti sono stati poi accompagnati al vicino ospedale per una visita di controllo, ma risultano in buone condizioni generali di salute. La pensionata è stata portata in pronto soccorso dal marito, mentre l’uomo è stato accompagnato in ospedale dal personale dell’ambulanza della Croce rossa.







Quello di Guastalla è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. Domenica scorsa Per cause ancora da accertare una Dacia Daster e una Range Rover si erano scontrate frontalmente nel padovano. Nella carambola era rimasta coinvolta anche una terza auto: una Fiat 500. Terribile il bilancio: per l’uomo, un 56enne, alla guida della Dacia non c’è stato nulla fare.



Quattro i feriti. In ospedale sono finiti un 31enne e una ragazza di 30, anche il 25enne e il padre coinvolti nel frontale. Un weekend nero quello appena trascorso sulle strade della regione Veneto. Sempre in provincia di Padova, intorno alle 22:30 di sabato 19 marzo, un brutto frontale avvenuto a Piombino Dese ha richiesto l’intervento del 118 e dei pompieri di Castelfranco.



Sono arrivati, su richiesta dei vigili del fuoco del comando provinciale di Padova, all’angolo tra via dei Busi e via Molinella, dove è avvenuto l’incidente. Una delle due persone coinvolte è stata trasportata in ospedale. L’altra è uscita autonomamente dall’auto. Le operazioni sono terminate intorno alla mezzanotte.

“Non c’è stato nulla da fare”. Esce di strada con la sua moto e muore: Vittorio aveva 17 anni