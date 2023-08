Scoperta choc all’arrivo del volo delle 7.20 partito dallo scalo sardo di Elmas (Cagliari) e atterrato all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino (Roma). La notizia è stata data da Mauro Pili, ex deputato ed ex presidente della Regione Sardegna che ha pubblicato anche un video, nella mattinata di mercoledì 2 agosto, dell’aereo appena atterrato all’aeroporto Fiumicino e partito dallo scalo Mario Mameli del capoluogo sardo.

“Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari, nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel”, rivela Mauro Pili nel post pubblicato sui social. “Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato!”, ha scritto l’ex presidente della Regione Sardegna e attualmente caporedattore del quotidiano L’Unione Sarda pubblicando un video in cui mostra la scoperta choc fatta dai passeggeri del volo.

Leggi anche: “Mia moglie e mio figlio a letto insieme”. Incesto choc, scoperti: ha dovuto chiamare i carabinieri





Volo Cagliari-Roma rattoppato, la denuncia di Mauro Pili

Nelle immagini pubblicate dall’ex presidente della Regione Sardegna si vede chiaramente la parte sulla quale è stato applicato del nastro argentato adesivo per le riparazioni. “Nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel. All’arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso! Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna! Diranno che è tutto in regola! E c’è chi ci crede! E tutti in silenzio!”, ha scritto furioso Mauro Pili mostrando nelle immagini una parte dell’Airbus rattoppato con dello scotch argentato. Sui social è montata la polemica, tanto che la compagnia Ita Airways è dovuta intervenire con una nota ufficiale.

“Se noti si sta staccando! Lato superiore a sinistra! Rattoppo che si può fare così in una apixedda (un’Ape Piaggio ndr) non in un aereo”, replica Pili a un utente che parla di “Speed tape ad uso aeronautico. Niente di grave, nulla di anormale”. Stessa cosa fatta notare dalla compagnia aerea: “Ita Airways opera sempre nel rispetto degli standard di sicurezza dettati dalle autorità competenti e nel totale rispetto dei propri passeggeri e del personale di bordo”.

E ancora: “L’intervento manutentivo si è reso necessario per far fronte temporaneamente ad un danneggiamento riscontrato su un pannello. Tale azione è stata effettuata nel rispetto della manualistica approvata dal costruttore che prevede in questi casi l’utilizzo di specifico ‘nastro ad alta velocità’ metallico di specifico impiego aeronautico”. Mauro Pili ha replicato: “Ora a prescindere dal tipo di nastro e/o riparazione di fortuna, io pago un biglietto e pretendo che mi venga garantita la MASSIMA SICUREZZA ,esigo volare con un aeromobile INTEGRO in ogni sua componente”, commenta un internauta.”Sono sicuro che il 99% dei passeggeri in partenza, se avesse visto il “rattoppo”, non sarebbe salito su quell’aereo”.