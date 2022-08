Nubifragio e trombe d’aria, gru crolla su una villetta. Disastro, numerose famiglie evacuate

Gru crolla su una villa. Disagi e danni in Emilia Romagna a causa della forte perturbazione che si sta abbattendo in queste ore sulla regione. A Boara, in provincia di Ferrara, una gru è crollata a causa delle forti raffiche di vento. “Una gru – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – è caduta su tre villette a schiera a Boara. Nessun ferito, i soccorsi sono sul posto per le operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti”.

Sul luogo è arrivato anche l’assessore alla protezione civile, Nicola Lodi. Il Comune si è detto pronto a trovare una soluzione immediata alle famiglie che hanno dovuto abbandonare gli appartamenti. Tanti i disagi causati dalla furia del maltempo, e non solo nel comune estense. Alberi sulle vie e e alcuni pannelli e cartelli stradali sradicati. Problemi alla viabilità per alberi caduti sulle strade di collegamento con la provincia di Modena e a Bondeno.





Il centro è stato colpito da una forte tromba d’aria che ha provocato ingenti danni a edifici, anche con tetti scoperchiati, ma nessun danno registrato alle persone. Sul posto sono intervenute le squadre di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco volontari di Bondeno e quelli dei comandi di molte province. “Le prossime ore – ha spiegato in sindaco di Bondeno Simone Saletti, – saranno dedicate al censimento degli ingenti danni”.

Maltempo anche nel Modenese, dove nella zona di di San Felice sul Panaro si sono registrati allagamenti, recinzioni e alberi caduti e segnali stradali. Danni anche all’aeroporto di via Perossar, dove gli hangar sono stati danneggiati e sradicati dalle forti folate di vento che hanno anche divelto la copertura di una palazzina in via Lavacchi. Qui, 11 famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

Gru crolla su una villa, maltempo nel Modenese – Sempre a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, la forte ondata di maltempo ha danneggiato la capannina di una rivendita di vendita frutta che è volata via in strada. Problemi al traffico in via Canalino per un albero caduto, e nella zona della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e gli operai dell’ufficio tecnico del comune.

