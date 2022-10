Paura a Grottaglie (Taranto), per un aereo che ha perso una ruota nel momento del decollo. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro della rete e la preoccupazione è stata tantissima. Numerosissimi utenti hanno immediatamente chiesto cosa stessa succedendo, infatti si è davvero temuto il peggio per il velivolo. La notizia di questo inconveniente ha occupato la giornata dell’11 ottobre e sicuramente a stretto giro di posta dovranno arrivare necessari chiarimenti sull’accaduto.

A Grottaglie questo aereo ha perso dunque una ruota durante il decollo. Il velivolo in questione era il Boeing 747 Dreamlifter che aveva iniziato il suo volo dall’aeroporto tarantino. Il sito de Il Messaggero è sceso maggiormente nei dettagli e ha rivelato che il mezzo di trasporto era partito per raggiungere gli Stati Uniti d’America, in particolare la città di Charleston nello stato della Carolina del Sud. Nel filmato è stato possibile osservare una striscia di fumo e poi la ruota è improvvisamente caduta al suolo.

Grottaglie, aereo ha perso ruota durante il decollo: tanta paura

La città di Grottaglie è stata col fiato sospeso dopo che questo aereo ha perso la ruota nella fase del decollo. Infatti, l’oggetto ha un peso quantificabile in ben 120 chilogrammi e può quindi provocare serissimi danni. Successivamente si è scoperto tutto e in particolare dove la ruota ha fermato la sua corsa. Possiamo comunque già anticiparvi che fortunatamente il velivolo è riuscito a proseguire senza problemi e ha raggiunto senza ulteriori intoppi la sua destinazione e quindi gli Usa. Ma vediamo cosa è successo nei dettagli.

Stando a quanto comunicato in seguito, la pesantissima ruota del Boeing 747 Dreamlifter senza passeggeri a bordo è caduta e ha proseguito la sua marcia fino ad arrivare all’interno di un vigneto. Qui è stata individuata e si è subito scoperto che per fortuna non ci sono state conseguenze alle persone. Non segnalati nemmeno danni materiali, visto che la zona interessata è completamente deserta. Ma sicuramente se la ruota fosse precipitata in un’area abitata, si sarebbe potuta verificare una tragedia.

