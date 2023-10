Un tragico incidente, avvolto ancora nel mistero, in cui un cane è morto, e una ventottenne incinta è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale, è avvenuto nella mattinata di venerdì 27 ottobre nel centro storico di Roma, precisamente in Frattina, una delle strade principali e storiche del centro della Capitale, che si allunga tra i rioni Colonna a sud e Campo Marzio a nord.

Come riportano i quotidiani locali, un cane di grossa taglia, un Rottweiler è precipitato da una finestra al terzo piano di un palazzo, colpendo nella caduta una donna di ventotto anni che stava camminando insieme al compagno. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno all’altezza del civico 102.

Una scena a dir poco surreale, alla quale hanno assistito i tanti romani e turisti che in quel momento affollavano la storica via della Capitale. La sfortuna ha voluto che proprio in quell’istante, in direzione della traiettoria della caduta del grosso rottweiler, stesse passando una ragazza di 28 anni, in attesa del suo primo figlio, insieme al fidanzato.

La giovane è stata colpita in testa dal grosso cane e subito tra i passanti c’è stato grande allarme tra i cittadini, i turisti che passeggiavano e i proprietari dei negozi della zona. Immediata la chiamata al 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza. La 28enne incinta è stata trasportata all’ospedale Umberto I in codice rosso e come riportano i quotidiani locali sembra sia stata ricoverata in gravi condizioni. Per il cane Rottweiler non c’è stato niente da fare, è morto sul marciapiede dove era precipitato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118, la polizia locale di Roma capitale e i carabinieri di San Lorenzo in Lucina che si sono subito messi al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto e come mai il cane sia caduto dal terrazzo. Disperata la proprietaria del cane deceduto, una ragazza che abita nell’appartamento al terzo piano. Fra le ipotesi, visto che la giovane a anche alcuni gatti, quella che il il cane possa essere caduto nel tentativo di raggiungere uno dei felini che si era arrampicato sul davanzale.