Doveva essere una grigliata, è stato un disastro: fiamme e fumo denso. Casa distrutta

Grigliata finisce male, incendiata metà casa. È successo a Brozzo di Marcheno, provincia di Brescia, dove una coppia di anziani ha organizzato nel pomeriggio di giovedì 21 luglio un barbecue. Solo che qualcosa è andato storto e si è scatenato un incendio che avrebbe potuto provocare una tragedia. Probabilmente anche a causa delle alte temperature di questi giorni la situazione è sfuggita di mano.

Erano circa le 14 e 30 quando a Brozzo di Marcheno l’abitazione in via Giuseppe Garibaldi è stata avvolta dalle fiamme. Il fuoco si è propagato rapidamente e dalla casa si è alzata una nube di fumo nero visibile anche a centinaia di metri. Tutto è stato provocato dalla brace del barbecue, probabilmente mossa dal vento.





Fanno una grigliata dietro casa, scoppia un incendio

Le fiamme, scatenatesi dalla brace della grigliata, hanno raggiunto il porticato in legno sul retro dell’abitazione. Proprio lì dove i due anziani avevano fatto una grigliata nel loro barbecue in muratura. L’incendio ha interessato una buona parte della casa.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa e subito sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Gardone Valtrompia e Lumezzane. I pompieri hanno impiegato gran parte del pomeriggio per avere la meglio sulle fiamme sprigionate dal barbecue. Sul posto sono arrivate anche un’ambulanza e un’automedica per soccorrere eventuali feriti.

Fortunatamente l’intervento del 118 non è stato necessario. I due anziani, che vivono in paese da una vita, sono riusciti infatti a scappare prima che le fiamme li raggiungessero. Per loro un grande spavento e danni alla casa, ma sarebbe potuta andare decisamente peggio. La coppia ha dovuto lasciare l’abitazione, sarà ospitata dai figli. L’ipotesi più probabile è quella del tizzone sfuggito dalla brace non spenta al meglio.

