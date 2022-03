“Dal 1 aprile cambia tutto”. Green pass, la decisione del governo. Le date e le info utili

Con le terrificanti immagini che arrivano dall’Ucraina c’eravamo quasi dimenticati del Covid. E del senso di oppressione che ci ha accompagnato nel periodo più duro della pandemia. Mascherine, distanziamento sociale, vaccini, difficoltà economiche e psicologiche diffuse e poi è arrivato lui. Il Green Pass. Diventato poi Super Green Pass. Forse un giorno ci rideremo su. Ma non è ancora il momento. Gli italiani, e non solo loro, sono alle prese con una fase storica complicata.

Forse, semplicemente, “Adda passa a nuttata” come diceva Eduardo De Filippo… Di sicuro, dal punto di vista delle disposizioni decise dal governo presieduto da Mario Draghi qualche piccola notizia positiva finalmente sta per arrivare. Dal primo aprile 2022 stop al certificato verde rafforzato per le persone sopra i 50 anni nei luoghi di lavoro. Questa l’indiscrezione che filtra da fonti vicine ai ministri dopo la riunione della cabina di regia sul Coronavirus a palazzo Chigi.

Dal primo aprile, per gli over 50, sarà comunque necessario essere in possesso del Green Pass base per accedere nei luoghi di lavoro. Inoltre resteranno le sanzioni per chi sarà beccato senza certificato verde. Questo, almeno, ciò che filtra e che sembra essere l’orientamento di Draghi e dei suoi ministri. L’obbligo di vaccino resta soltanto per il personale sanitario e per quello delle Rsa fino al 31 dicembre. Stop invece per il personale della scuola e per il comparto della sicurezza.





Il Super Green Pass resta inoltre obbligatorio per i servizi di ristorazione al chiuso, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi, eventi sportivi al chiuso fino a fine aprile. Per chi ne venisse trovato sprovvisto restano anche in questo caso le sanzioni attualmente previste. Novità importante per i trasporti: come riporta Rainews “dal 1 aprile potranno godere totalmente dell’esenzione totale del green pass, in entrambe le versioni. Sarà quindi consentita l’entrata ‘libera’ salire su tram, metro e bus locali ma resta l’obbligo di mostrare quello base fino al 30 per i trasporti a lunga percorrenza”.

Stop anche alle zone a colori, basta con la rossa, l’arancione, il giallo e il bianco. Buona notizia anche per gli appassionati di calcio: dal primo aprile torna la capienza al 100% negli stadi.