Da venerdì 15 ottobre è necessario avere il Green Pass per accedere al luogo di lavoro. Con l’accelerazione degli ultimi giorni i certificati verdi scaricati hanno superato quota 100 milioni (100.595.790 per l’esattezza). Tra il 14 ed il 16 ottobre sono stati infatti scaricati ben 2,5 milioni di certificazioni, con il record toccato proprio venerdì, con 867.039 nuovi certificati. Dei 2,5 milioni di green pass emessi tra giovedì e sabato scorsi, la stragrande maggioranza (1,8 milioni) sono derivanti da tamponi, 643.184 da vaccinazione e 10.880 da guarigione da Covid.

Gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid ha superato ora quota 46 milioni, cioè l’85,4% della platea vaccinabile over 12. Mentre chi ha completato il ciclo vaccinale è salito ora a 43,74 milioni, l’81%. Il problema, ora, è convincere quegli 8,3 milioni di persone che sono ancora in attesa della prima dose. Di questi, la fascia più numerosa è quella tra i 40 e i 49 anni, circa 1,7 milioni.

Il commissario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figiluolo, ha parlato a Padova “Ben venga il rialzo delle dosi arrivato con la notizia del green pass esteso e consolidato il 15 ottobre. Ora vedremo se questo trend diventa strutturale”. Intanto la curva delle prime dosi si è stabilizzata attorno ai 60mila, in leggero rialzo. Per il generale al ritmo di 70mila vaccinazioni al giorno per un mese “ci portiamo a casa” 2 milioni di persone vaccinate in più: il tutto serve ad arrivare all’obiettivo del 90% di popolazione vaccinata “che è il target che ci proponiamo”.





E solo in quel momento si potrebbe pensare di allentare le misure. “Quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati, e se poi i comportamenti continueranno ad essere responsabili come stiamo facendo tutti noi e le curve confermeranno l’andamento attuale, credo che il governo penserà un qualcosa che potrà andare verso un alleggerimento delle misure di contenimento attuali, come l’obbligo del Green Pass”. La riflessione di Figliuolo però invita a non abbassare la guardia e a tenere un comportamento responsabile.

Intanto il commissario all’emergenza straordinaria Covid, in occasione dell’intervento al convegno “La legge nel cuore”, ha fornito alcuni dati relativi alla campagna vaccinale a quasi un anno dal lancio: “La campagna vaccinale in corso è un esempio di successo […] oggi abbiamo superato 87,3 milioni di somministrazioni e abbiamo l’85,41% dei cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Sono dati importanti che ci fanno guardare con ancora più ottimismo al futuro del Paese, alla ripresa e a un orizzonte in cui la salute dei Cittadini sia al centro dell’attenzione”.