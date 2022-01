“Anche negozi e tabacchi”. Green Pass, dove è obbligatorio dal 1° febbraio. E dove si potrà entrare senza

Negozi in cui per accedere non c’è obbligo di green pass di base o rafforzato (Super green pass). È quasi pronta la lista delle attività e degli esercizi commerciali in cui dal 1° febbraio si potrà entrare senza Green Pass. L’accordo è stato raggiunto dopo un lungo confronto tra i ministeri della Pubblica amministrazione, dello Sviluppo Economico, della Giustizia e della Salute.

Dal 10 gennaio è già in vigore una specie di lockdown per le persone non vaccinate, che senza Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass) non possono accedere in luoghi come bar, ristoranti, cinema, teatri, sale da concerto, né frequentare alberghi, piscine, palestre, stadi, palazzetti e praticare sport di squadra. Niente ingresso senza Green Pass Rafforzato anche musei, mostre, spogliatoi, centri benessere e termali, sale gioco, sale scommesse e casinò.

Il Dpcm del 5 gennaio entrerà in vigore il 20 gennaio (fino al 31 marzo, termine dello stato di emergenza) e vedrà obbligatorio il Green Pass base e l’obbligo della mascherina Ffp2 per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici. A questi si aggiungono, dal 1 febbraio, anche i negozi di tabacchi, uffici pubblici, servizi postali, banche e attività commerciali.





Dal 1 febbraio sono invece esenti dal Green Pass tutti i negozi commerciali essenziali come alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie, negozi di ottica e rivenditori di pellet o legna per il riscaldamento; attività commerciali purché all’aperto come edicole, mercati rionali, commercianti ambulanti, distributori di tabacchi e benzinai e servizi pubblici urgenti e indifferibili come ad esempio le caserme o i commissariati, dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato.

Il super Green Pass o Green Pass rafforzato si ottiene dopo il completamento del ciclo vaccinale con almeno due dosi (validità 6 mesi dalla somministrazione della seconda o terza dose) o la guarigione dal Covid da meno di sei mesi. Il Green Pass base viene invece rilasciato dopo un tampone rapido (valido 48 ore) oppure molecolare (valido 72 ore) o 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid.