Roberto Saviano ha voluto condividere con i suoi lettori e follower un momento molto intimo e doloroso della sua vita. Lo scrittore ha pubblicato sui social una foto di sé bambino, stretto tra le braccia di una donna che, ha raccontato, è stata per lui una figura fondamentale, capace di accompagnarlo nei primi passi della vita con dolcezza e dedizione. In pochi minuti, il post è stato invaso da messaggi di affetto e solidarietà da parte di chi ha voluto far sentire la propria vicinanza all’autore in un momento così delicato.

Solo nel cuore del lungo messaggio, Saviano ha svelato il motivo di tanto dolore: è venuta a mancare sua zia Silvana, da tutti conosciuta come Lalla. La donna, come raccontato dallo scrittore, non era solo una presenza familiare, ma una vera e propria seconda madre per lui e suo fratello. Non si era mai allontanata dalla famiglia, scegliendo di dedicare la propria vita a quei due ragazzi come se fossero figli suoi. Le cause della morte non sono state rese pubbliche, ma la commozione che traspare dalle parole di Saviano racconta molto più di qualsiasi dettaglio.

“La mia vita è finita con te”. Grave lutto per Roberto Saviano, l’annuncio pieno di dolore

Nel suo messaggio, Roberto Saviano ha voluto ripercorrere i tanti momenti vissuti insieme alla zia. Ha ricordato le mattine in cui lo accompagnava a scuola e alle lezioni di pianoforte, le piccole grandi cose che gli aveva insegnato, come usare la forchetta e il coltello o rompere un uovo di cioccolato con un pugno. Con grande dolcezza, lo scrittore ha immaginato Silvana circondata dagli animali che tanto amava: tartarughe d’acqua dolce, gatti e cani, in una sorta di vita eterna che lui stesso ammette di faticare a credere possibile.

Un altro aspetto toccante del ricordo di Saviano riguarda le conseguenze che la sua esposizione pubblica ha avuto sulla vita della zia. Dopo l’inizio della sua vita sotto scorta, anche Silvana è stata costretta a cambiare città, a modificare abitudini, a sopportare l’isolamento che derivava dal vivere accanto a una persona tanto esposta. Nonostante tutto, ha sempre difeso Roberto, cercando di seguirlo e proteggerlo nel silenzio. Con una frase carica di struggente dolore, Saviano ha chiuso il suo saluto scrivendo: “la mia via – quella che, per essere compresa, non necessitava parole ma solo sguardi – è finita con te”.

Il pubblico che da anni segue lo scrittore non ha mancato di dimostrare il proprio sostegno. Decine di messaggi hanno popolato il post, portando con sé parole di conforto, memoria e rispetto. Un tributo collettivo a una figura silenziosa ma fondamentale, che attraverso il racconto di Saviano si è trasformata da memoria personale a simbolo universale di amore, dedizione e sacrificio.