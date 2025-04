Un pomeriggio tragico ha scosso oggi Capo d’Orlando, in provincia di Messina, dove un terribile incidente stradale ha stroncato la vita di una donna e causato il ferimento di altre quattro persone. Intorno alle 13.30, lungo la Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, al chilometro 106,900, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili, una Fiat Panda e una Fiat 600. L’impatto ha costretto le autorità a bloccare immediatamente il traffico sull’intero tratto, provocando disagi pesanti alla circolazione locale e richiamando sul posto un massiccio dispiegamento di soccorsi.

A perdere la vita è stata Rosa Cortese, 77 anni, residente proprio a Capo d’Orlando. La donna viaggiava come passeggera nella Fiat Panda guidata dal marito 84enne. L’urto devastante non le ha lasciato scampo: secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Il marito, rimasto cosciente ma in evidente stato di shock, è stato prontamente soccorso sul posto dai sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure.





Nell’altro veicolo coinvolto, una Fiat 600, si trovavano tre giovani di età compresa tra i 21 e i 22 anni. Le condizioni di due di loro hanno richiesto il trasporto immediato all’ospedale di Sant’Agata di Militello, mentre il terzo, più gravemente ferito, è stato prima stabilizzato sul luogo dell’incidente e poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è giunto in codice rosso. Anche se non in pericolo di vita, le loro condizioni restano serie e monitorate con attenzione.

La scena dell’incidente si è presto trasformata in un campo di emergenza, con la presenza di tre ambulanze, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale dell’Anas. I pompieri hanno lavorato intensamente per liberare i feriti dalle lamiere deformate, mentre Polizia e Carabinieri si sono occupati di dirigere il traffico e avviare i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Il tratto è rimasto chiuso per ore, fino al completamento delle operazioni di soccorso e bonifica.

Le cause del tragico impatto sono ancora oggetto di indagine, ma tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un’invasione di corsia o di una manovra azzardata. Nessuna certezza al momento, ma gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi per chiarire le responsabilità. Intanto, l’accaduto riaccende l’attenzione sulla pericolosità della Statale 113, un’arteria particolarmente trafficata e purtroppo già nota per la frequenza di incidenti, spesso anche gravi.

L’intera comunità di Capo d’Orlando è rimasta profondamente colpita dalla notizia della morte di Rosa Cortese, figura molto conosciuta nel paese. Il dolore per la sua scomparsa si mescola alla rabbia per una tragedia che, secondo molti residenti, poteva essere evitata con misure più incisive per la sicurezza stradale. In attesa che si faccia piena luce sull’accaduto, resta il senso di vuoto per una vita spezzata troppo presto e per un dramma che lascia dietro di sé dolore e domande senza risposta.