Un terribile incidente lungo la statale Aurelia ha spezzato la vita di una coppia, il dramma nel cuore della Maremma toscana all’altezza di Gavorrano. La tragedia si è verificata ieri, domenica 20 agosto, per cause ancora da accertare. A quanto scrive il Corriere della Sera l’incidente è accaduto intorno alle 16: “L’auto della coppia stava viaggiando verso nord quando il conducente ne ha perso il controllo. Prima l’urto contro il guard rail, quindi la vettura impazzita e rimbalzata contro un pino”.

“Terribile l’impatto che ha lasciato in condizioni disperate Giovanni Cardinali, residente a San Miniato e dipendente della Dogana all’aeroporto di Pisa, e Monica Rosi, 46 anni, insegnante”. Quando sono arrivati i primi soccorsi entrambi erano in arresto cardiaco. I medici del 118 hanno iniziato subito le manovre per rianimarli.





Gavorrano, schianto sull’Aurelia: morti marito e moglie

Allo stesso tempo sono stati allertati due eliambulanze. Per il marito, 54 anni, di San Miniato in provincia di Pisa, non c’era più niente da fare. La moglie, anche lei cinquantenne, è stata invece trasportata al policlinico delle Scotte di Siena. Ha lottato per la vita un giorno intero. L’incidente è stato importante al punto che è stato necessario chiudere l’Aurelia a quattro corsie.

Pesanti i disagi per il traffico in una domenica da bollino rosso e lungo la principale direttrice costiera della Toscana. Quello di ieri si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo sull’Aurelia. Una particolarmente importante era accaduto lo scorso 4 giugno nei pressi di Orbetello. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 5.30, erano rimaste ferite otto persone, di cui due in gravi condizioni.

Uno era tato trasportato con l’elicottero Pegaso 2 alle Scotte di Siena, l’altro a Grosseto. In uno dei due mezzi coinvolti nello scontro viaggiavano braccianti agricoli di origine straniera che stavano andando al lavoro nei campi. Sul posto erano intervenuti l’automedica e la Croce rossa di Orbetello, la Misericordia di Porto Santo Stefano, la Croce rossa e la Misericordia di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco e la polizia stradale.