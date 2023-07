Terribile incidente lungo l’autostrada a4 all’altezza di Dolo, pesantissimo il bilancio: un morto e tre feriti le condizioni dei quali, a quanto riportano i media locali, sarebbero gravi. Lo schianto poco dopo le 12 di oggi giovedì 13 luglio. Sempre a quanto si apprende l’incidente avrebbe coinvolto, per cause ancora da accertare, un camion fermo in sosta su una piazzola vicino all’area di servizio Arino Ovest ed un’auto che le sarebbe finito addosso. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che transitavano lungo l’autostrada in direzione Milano.

Le operazioni di soccorso sono state prolungate: l’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e ci è voluto tempo per riuscire ad estrarre gli occupanti dalle lamiere. I medici hanno dovuto constatare il decesso del conducente, mentre gli altri occupanti, una donna e due minori, sono stati estratti dalla vettura, stabilizzati sul posto e trasportati in gravi condizioni negli ospedali di Mestre e Padova.





Incidente sulla A4, auto contro camion in sosta: un morto e 3 feriti

Terribile, come detto, il bilancio: un morto e tre feriti. Da chiarire le cause che hanno portato la vettura a finire contro l’autoarticolato, forse un colpo di sonno o una distrazione. “A occuparsi della ricostruzione della dinamica la Polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, alle ambulanze del Suem-118 e agli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre”.

L’incidente ha creato ripercussioni sul traffico: “Per il trasferimento dei feriti è stato fatto intervenire anche l’elicottero del Suem, atterrato sulla carreggiata: l’autostrada è stata chiusa dagli ausiliari della viabilità per permettere le operazioni di soccorso. Nel frattempo si sono formate code che hanno superato i 10 chilometri in direzione Milano e che dunque hanno interessato anche il Passante di Mestre fino all’entrata di Spinea e la A57-Tangenziale di Mestre fino allo svincolo di Mirano-Dolo”.

La viabilità è stata ripristinata un’ora dopo circa. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo in Veneto, lo scorso anno i morti nella regione hanno destato l’attenzione del governatore Luca Zaia che ha deciso, in collaborazione con le forze dell’ordine, di aumentare i controlli sulle strade.