Gravissimo incidente stradale oggi 19 luglio alle porte di Roma, in un terribile frontale una donna ha perso la vita. È successo lungo via del mare verso Ostia, già in passato teatro di terribili incidenti, poco dopo le 10.30. A quanto si apprende una a donna, che si trovava in compagnia di sua figlia, stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda come passeggera. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, si è scontrata frontalmente con un Suv Bmw X5. Alla guida della seconda auto c’era un uomo di sessantuno anni.

>“Ma basta!”. Caldo record, Sottocorona sbotta: “Certi colleghi… Ecco come stanno davvero le cose” (VIDEO)

L’impatto è stato violento e la sessantanovenne ha avuto la peggio. Nello schianto è rimasta gravemente ferita anche la figlia. La donna deceduta aveva 69 anni, la figlia (che era alla guida ne ha 49). L’uomo alla guida ha 61 anni. Sono in corso le indagini, naturalmente l’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico locale, con la strada in parte chiusa.





Roma, incidente sulla via del mare: muore donna, grave la figlia

Presenti sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il X Gruppo Mare, che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida. Entrambi i veicoli come da prassi sono stati sequestrati. Quello di oggi è l’ultimo sinistro mortale sulle strade di Roma e provincia.

L’ultimo in via del Fontanile di Mezzaluna, dove il 25enne Simone Natale è morto in sella al suo scooter. Scrive l’Ansa come: “A Roma si verificano tre incidenti stradali ogni ora, soprattutto nelle ore di ingresso e uscita dal lavoro, in particolare in inverno; la zona a maggior numero di incidenti è il centro storico, mentre quella più ‘mortale’ è il Tiburtino”.

“I dati: tra il 2019 e il 2021 gli incidenti su tutto il territorio capitolino sono stati 77.483 di cui 28.499 con almeno un ferito o un morto (rispettivamente 35.748 e 311), per una media annua di 25.828 sinistri di cui 9.500 con almeno un ferito o un morto (rispettivamente 11.916 e 104)”.