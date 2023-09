Terribile incidente nella mattinata di ieri, sabato 9 settembre, lungo la super strada Cassino – Formia, nel frusinate. Pesantissimo il bilancio: una donna è morta, mentre un uomo è rimasto gravemente ferito. A scontrarsi una Fiat 500 guidata da una 23enne, ricoverata in stato di choc ma illesa, e una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano Graziella Parente, 31 anni morta sul colpo, e suo marito Francesco, 33 anni, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Sul posto, in una strada più volte teatro di incidenti, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo impegnati nei rilievi. Il tratto interessato allo schianto è stato chiuso e il traffico deviato sulle vie secondarie. A rendere più terribile il bilancio il fatto che la coppia fosse da poco sposata: era salita all’altare un mese e mezzo fa.





Frosinone, incidente stradale: morta la moglie, grave il marito

Dai primi riscontri sembra che la coppia fosse da poco rientrata dal viaggio di nozze. Sin dall’inizio si era temuto per la ragazza che era in sella allo scooter e che aveva riportato le ferite più preoccupanti. Immediato l’intervento del 118 e dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Ancora da accertare la causa dello schianto.

Scrivono i media locali come il sinistro possa essere stato causato o da una manovra azzardata o dall‘alta velocità. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente. Un weekend tragico sulle strade italiane. All’alba di oggi, domenica 10 settembre, a Cagliari quattro giovanissimi tra i 18 e i 20 anni hanno perso la vita. Lo schianto, per cause ancora da accertare, è avvenuto in direzione Quartu Sant’Elena.

A quanto si apprende i sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che ha urtato un marciapiede all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano, ribaltandosi. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari. Purtroppo per quattro persone non c’è stato nulla da fare, i due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Nelle prossime ore sarà più chiara la dinamica, intanto resta il dolore.