Drammatico incidente ad Alessandria nella notte: tre persone sono morte e altre 4 rimaste ferite. Lo schianto intorno alle 4 tra Cantalupo e Cabanette. Spiega la sala operativa provinciale dei vigili del fuoco – avvertita dai carabinieri e intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore – come la zona sia quella del passaggio a livello.



Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea Alessandria – San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell’impianto provocato dal veicolo. Secondo una prima ricostruzione i ragazzi, che viaggiavano in sette su una Peugeot, poco prima dello schianto erano già stati notati da una pattuglia dei carabinieri ma una volta inseguiti avrebbero aumentato la velocità nel tentativo di fare perdere le loro tracce ai militari.





Alessandria, incidente nella notte: 3 morti e 4 feriti. Esami in corso



Sarebbero così arrivati nella strada che attraversa le campagne e che porta a Cantalupo.Vicino al passaggio a livello l’autista, avrebbe perso il controllo anche a causa della nebbia fitta della notte finendo nel giardino di un’abitazione.



Coinvolti sette giovani, tra cui una ragazza di 15 anni morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dalla vettura. Tra i deceduti, tutti italiani anche il conducente, un giovane di 23 anni e un 21enne. Scrive il Corriere della Sera come due sono stale le persone ricoverate in codice rosso, tra cui una 16enne portata subito in sala operatoria, e due in codice giallo.



Sul posto i carabinieri e i vigli del fuoco.Sui corpi, a disposizione della Procura, sono già stati predisposti gli esami alcolemici per capire se i giovani, che con ogni probabilità stavano rientrando da una serata avessero bevuto.