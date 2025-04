Una tragedia sconvolgente ha spezzato la vita di quattro giovanissimi nel cuore della notte, nella provincia di Taranto. L’incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 110, l’arteria che collega Lizzano a Faggiano, nei pressi della centrale Enel di Lizzano. A perdere la vita sono stati due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni, tutti originari dei comuni di Torricella, Sava e Manduria. Le vittime viaggiavano insieme a bordo di una Fiat Idea, che per ragioni ancora da chiarire ha perso aderenza con l’asfalto all’uscita di una curva, finendo fuori strada. Il veicolo si è ribaltato e poi è andato a schiantarsi contro un albero. Per i quattro giovani non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato talmente violento che due degli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Gli altri due, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati estratti dai vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118, ai carabinieri e alla polizia stradale. Tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’allarme era stato dato poco prima da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto distrutta ai margini della carreggiata.

Leggi anche: Incidente choc, mamma e figlia morte insieme. Margherita era incinta di 7 mesi





Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

A coordinare le indagini sulla dinamica dell’incidente è la Compagnia dei carabinieri di Manduria, sotto la direzione del pubblico ministero di turno della Procura di Taranto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per comprendere se l’incidente possa essere stato causato da un colpo di sonno, dall’alta velocità, da un malfunzionamento del veicolo o da condizioni stradali sfavorevoli. Le perizie tecniche sull’auto e i rilievi eseguiti sul luogo dello schianto saranno determinanti per fare chiarezza.

Le vittime erano unite da legami di amicizia e avevano deciso di trascorrere insieme la serata. Un sabato sera come tanti, che si è trasformato in un dramma irreparabile. Le comunità di Torricella, Sava e Manduria sono sotto shock: il dolore ha travolto intere famiglie e tanti giovani che conoscevano le vittime. Sui social, numerosi messaggi di cordoglio si moltiplicano di ora in ora, mentre le amministrazioni locali stanno valutando l’ipotesi di proclamare il lutto cittadino.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore di fronte a una tragedia simile”, ha dichiarato un rappresentante del Comune di Sava. Anche da Lizzano, dove è avvenuto lo schianto, arriva il cordoglio delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Il dramma della strada, ancora una volta, porta via delle vite giovanissime, lasciando dietro di sé solo silenzio e lacrime.

Fabiana uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato: la scoperta choc della polizia