Inferno sull’asfalto, maxi incidente tra più mezzi: un morto e feriti. La situazione

Un grave incidente stradale si è verificato stamani a Roma, sull’autostrada A90 meglio conosciuta come grande raccordo anulare: pesantissimo il bilancio che parla di un morto e sei feriti. Ancora da capire la dinamica ma da una prima ricostruzione sembra che a dare il via al maxi tamponamento sarebbe stato un tir. In totale sono sei i mezzi coinvolti: un camion, tre furgoni e due auto. Sul posto si sono recate le squadre Anas. Ma anche i soccorritori e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità.

Lo schianto ha portato alla chiusura di entrambe le carreggiate all’altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana. Traffico fermo per chilometri. La vittima aveva 61 anni. L’uomo era rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. In codice rosso invece sono finite due donne, una delle quali portata in ospedale con l’eliambulanza.





L’altra è stata portata al Campus Biomedico dopo essere stata estratta dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco. Anche lei è in prognosi riservata. In totale sono 6 i feriti. Non è chiaro cosa abbia provocato il tamponamento, se la velocità elevata dei conducenti oppure una distrazione alla guida, gli accertamenti sono in corso e si vagliano varie ipotesi.

Le strade di Roma continuano ad essere macchiate di sangue. Circa 26 mila sinistri all’anno con una media di 3 ogni ora; oltre 100 morti e quasi 12 mila feriti ogni dodici mesi. Sembrano i numeri di un bollettino di guerra che si combatte ogni giorno tra le strade di Roma quelli emersi dalla ‘Analisi spazio-temporale degli incidenti stradali di Roma: determinazione delle componenti cicliche e dell’effetto di eccitazione’.

Uno studio realizzato dall’università Lumsa e presentato questa mattina nell’Ateneo alla presenza del rettore Francesco Bonini e dell’assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. Solo nel 2022 si sono registrati 16.369 incidenti di cui 226 mortali, con ben 20.996 feriti. 13.181 incidenti solo nel territorio della Capitale, con 150 morti e 16.618 persone finite in ospedale.