Grave incidente nel centro città, 34enne muore sul colpo: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Tragico incidente a Chiavari, un uomo di 34 anni è morto a seguito di uno scontro frontale. Alberto De Vincenzi, che lavorava alla Asl 4 come tecnico radiologo, si è scontrato contro un’auto mentre ere in sella alla sua moto. Il sinistro si è verificato alle 12.30 in corso Lima all’incrocio con via Mafalda di Savoia, vicino alla circonvallazione. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, riporta il Tgr Liguria: “l’automobilista non avrebbe dato la precedenza”.

Racconta Illevante. It come: “immediatamente è intervenuto un volontario del Soccorso di Sestri Levante che si trovava casualmente sul posto, seguito poi dalla Croce Verde di Chiavari e dalla Croce Rossa di Chiavari. Tutto è stato vano: il giovane sarebbe morto sul colpo”.





Chiavari, grave incidente stradale: vittima un 34enne

Non appena si è diffusa la notizia centinaia sono stati i messaggi. In una nota diffusa dalla Asl con l’assessorato alla sanità si legge: “La Direzione dell’Asl 4, insieme all’Assessorato regionale alla Sanità, venuti a conoscenza del tragico incidente mortale avvenuto questa mattina a Chiavari, che ha coinvolto un tecnico radiologo che lavorava in questa Azienda, si stringono ai suoi familiari ed esprimono profondo cordoglio per la perdita prematura del collega”.

“Nel farlo, fanno proprie le parole espresse da Ilan Rosenberg e Livia Perazzo, rispettivamente Direttore e Coordinatrice della S.C. Radiologia: Siamo addolorati per una perdita improvvisa, che ci lascia tutti smarriti. Se ne va un collega di grande competenza, amatissimo da tutto il nostro team”. Classe 1989, era membro del gruppo storico dei Sestieri di Lavagna.

Che così lo saluta: “Ciao Alberto, il tuo sorriso luminoso e la tua allegria non ci lasceranno mai ma saranno sempre nei nostri cuori e quando suonerà il tuo tamburo tu sarai con noi”. A quanto si apprende la data dei funerali non è ancora stata fissata.