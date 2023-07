Gravissimo incidente sulla strada statale 18, nel cosentino, nel primo pomeriggio di oggi: per cause ancora da accertare tre auto si sono scontrate. Lo schianto al km 244+700 nel comune di Tortora. Pesantissimo il bilancio: una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite tra loro un bambino. Tra i feriti, in particolare, una persona era rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del 118.

>“Ti devi vergognare”. Pioggia di insulti su Enrico Brignano, le parole sul cantante scatenano la bufera

Scrivono i media locali come: “Il tragico incidente è avvenuto tra una Fiat Tipo, una Renault Megane ed una Hyundai. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, la polizia stradale e due ambulanze. La SS18 è rimasta chiusa al transito nel tratto interessato dall’incidente in entrambi i sensi di marcia”. Poche ore prima un altro terribile incidente si era verificato sull’autostrada a4 all’altezza di Dolo.





Tortora, grave incidente stradale: un morto e cinque feriti

Pesantissimo il bilancio: un morto e tre feriti le condizioni dei quali, a quanto riportano i media locali, sarebbero gravi. Lo schianto poco dopo le 12 di oggi giovedì 13 luglio. Sempre a quanto si apprende l’incidente avrebbe coinvolto, per cause ancora da accertare, un camion fermo in sosta su una piazzola vicino all’area di servizio Arino Ovest ed un’auto che le sarebbe finito addosso.

A chiamare i soccorsi alcuni passanti che transitavano lungo l’autostrada in direzione Milano. Le operazioni di soccorso sono state prolungate: l’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e ci è voluto tempo per riuscire ad estrarre gli occupanti dalle lamiere. I medici hanno dovuto constatare il decesso del conducente.

Mentre gli altri occupanti, una donna e due minori, sono stati estratti dalla vettura, stabilizzati sul posto e trasportati in gravi condizioni negli ospedali di Mestre e Padova. Sulle strade, quindi, una giornata tragica. La statale 18, purtroppo, conferma la sua triste fama: ancora una vita spezzata con un bilancio che per puro caso non è stata più gravi.