Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Olbia, sulla circonvallazione ovest nei pressi dello svincolo dell’ospedale Giovanni Paolo II. Un uomo di 76 anni, Antonio Garau per tutti Tonino, è morto in ospedale poco dopo l’arrivo con i mezzi di soccorsi del 118, arrivati sul luogo del sinistro. Ancora da capire la dinamica in cui ha perso la vita Garau, imprenditore molto conosciuto e stimato nel nuorese. Secondo una prima ricostruzione l’auto di Garau avrebbe invaso la carreggiata finendo contro un mezzo che procedeva in senso contrario.

L’impatto è stato talmente forte da costringere i vigili del fuoco di Olbia in un intervento di estrazione del conducente poi successivamente deceduto. Scrive la Nuova Sardegna come: “Dalle prime ricostruzioni fatte insieme ai familiari, per la vittima potrebbe essere stato fatale un malore, l’uomo soffriva infatti di diabete”.





Olbia, grave incidente stradale morto imprenditore 76enne

“Che lo avrebbe portato a perdere il controllo del mezzo e a sbattere sul guardrail della corsia opposta, centrando quindi frontalmente la vettura che arrivava nell’altro senso”. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale, per Antonio Garau, come detto persona molto conosciuta nel nuorese e in Gallura per l’attività nel settore dell’immobiliare turistico, non c’è stato nulla da fare.

