“Addio Carlo”. Schianto nel cuore delle città, muore ragazzo di 26: paese sotto choc

Dramma a Corigliano, nel cosentino, un ragazzo di 26 anni Carlo Laudone ha perso la vita in un grave incidente stradale che si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio. A quanto si apprende Laudone era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una Ford guidata da una donna. L’impatto è stato fatale per il ragazzo che è morto poco dopo, ferita in modo lieve invece l’altra persona coinvolta.

Scrivono i media locali come: “Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma sembra che sia stato uno scontro tra i due veicoli. I primi soccorsi sono stati rapidamente attivati e sul posto si sono recati i vigili urbani per eseguire i primi rilievi e indagini sulla dinamica dell’accaduto.Una squadra medica dell’ambulanza del 118 è intervenuta immediatamente”.





Corigliano, incidente stradale muore giovane di 26 anni

E ancora: “Data la gravità dell’incidente e l’urgenza di fornire cure immediate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente dalla postazione di Cirò, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso”. La a notizia della morte del 26enne ha fatto nel giro di poco il giro di tutta la città gettando l’intera comunità nel lutto.

Carlo Laudone era ben conosciuto e apprezzato nella zona, e la sua morte è stata accolta con shock e tristezza. Solo due giorni fa Corigliano era stato teatro di un altro terribile incidente. A perdere la vita Antonio Sommario, 73 anni residente a Paludi in provincia di Cosenza. L’incidente si era verificato nella tarda mattinata sulla Statale 106, all’altezza di località Nubrica, nella periferia sud-est di Corigliano-Rossano.

Riportava il Quotidiano del Sud come: “Sul posto sono intervenuti per le operazioni di soccorso i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno estratto le persone dalle lamiere e i sanitari del 118 che sono giunti sul posto con l’ambulanza e l’elisoccorso. Le perizie del mortale sinistro sono affidate agli agenti della polizia stradale mentre si lavora incessantemente per ripristinare la viabilità sul tratto della SS 106”.