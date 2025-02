Un terribile incidente stradale in località Ponte Seghe ad Ardesio (Bg), lungo la Provinciale 49, è costato la vita ad uomo di 61 anni Carlo Remigio Ceresoli, di Villa d’Ogna. L’uomo era lla guida di una Lancia Delta Integrale che si è scontrata frontalmente con un camion.

Ferita gravemente la figlia a bordo con il padre. Estratta dalle lamiere, la ragazza di 25 anni è stata elitrasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Ha un trauma cranico e traumi al volto, agli arti inferiori e superiori. Ancora da capire la dinamica ma a quanto si apprende l’auto avrebbe sbandato all’improvviso (forse una distrazione, sarà la polizia a stabilirlo) per finire contro il tir che viaggiava in senso opposto.





Ardesio, grave incidente stradale: morto un uomo di 61 anni

Il conducente del mezzo pesante, un 58enne, non ha invece riportato conseguenze. La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi, mentre la strada è rimasta chiusa per ore, con inevitabili disagi al traffico. Sul posto anche due ambulanze, l’automedica e i carabinieri di Clusone che hanno poi lasciato ai colleghi della Polizia stradale il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Carlo Ceresoli, molto conosciuto in zona, marito della dentista Maria Luisa Moioli, ha due figlie. Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Nel 2024 sono stati 33.140 gli incidenti stradali con feriti in Lombardia.

Nel 22,54% dei casi si è trattato di collusioni tra macchine, con più di 5mila incidenti per scontri tra auto e moto (15,61%), circa 4200 dovuti a cadute da bicicletta e quasi 3.330 incidenti per cadute da moto.