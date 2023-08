Tragedia a Arzachena, un bambino è morto a seguito di un grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la statale 125. Sotto choc i genitori e la sorellina con i quali stava viaggiando. Ancora da chiarire la dinamica ma a quanto si apprende, forse per una distrazione, l’auto con a bordo una famiglia di origini senegalesi è uscita di strada per poi ribaltarsi e finire nella cunetta che costeggia la strada che collega Tempio Pausania a Palau.

Il bambino, che viaggiava sul sedile posteriore, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I soccorsi, allertati da alcuni automobilisti in transito, ci hanno messo poco ad arrivare. In pochissimi minuti è intervenuto l’elisoccorso del 118 decollato da Olbia, che ha portato il bambino all’ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite sul suo corpicino.





Arzachena, incidente sulla statale 125 morto un bambino

La sorellina e i due genitori non sono in gravi condizioni. La squadra ha messo in sicurezza l’autovettura e sta mantenendo le condizioni di sicurezza nell’area di soccorso. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per molte ore per permettere le operazioni di sgombero e di soccorso della famiglia.

Stamani, 18 agosto, la Sardegna è stata teatro di un altro incidente. Scrive la Nuova Sardegna come: “Intorno alle 7 del mattino due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 59, all’altezza del Rocca Beach di Baja Sardinia: violenta la collisione, in seguito alla quale una delle due vetture si è ribaltata. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, giunti sul posto dopo l’allarme assieme alle ambulanze del 118”.

Sempre il giornale dell’Isola riporta come: “Le persone coinvolte sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto, pesantemente danneggiate, e della sede stradale. Avviati accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto”.