Schianto choc sulla superstrada, morto un uomo: i soccorsi sono arrivati quando era troppo tardi

Un grave incidente stradale si è verificato stamani, 19 febbraio, a Bazzano in provincia de L’Aquila. La vittima è un uomo di 65 anni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti, a causare il sinistro forse il fondo sdrucciolevole o una disattenzione dell’uomo alla guida per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ulteriori dettagli sono stati forniti dal sito news town, che scrive: “Una dinamica paurosa poiché l’auto, che si dirigeva verso Bazzano, per ragioni in corso di accertamento ha imboccato una rampa di terra che porta ad un campo adiacente l’arteria stradale, ribaltandosi rovinosamente su se stessa diverse volte fino a fermarsi a diverse decine di metri dal punto del primo impatto, quasi nascosta rispetto al sedime stradale”.





Grave incidente stradale a Bazzano, morto un uomo di 65 anni

“L’allarme infatti è stato dato questa mattina quando per caso è stata segnalata l’auto ribaltata in mezzo ad un campo. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo avvenuto, con molta probabilità, diverse ore prima”.

