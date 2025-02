Schianto choc all’alba, morto 33enne: in codice rosso una ragazza ed un terzo giovane

Grave incidente questa mattina, 23 febbraio, all’alba. Un uomo di 33 anni è morto a seguito di un terribile incidente stradale, grave la donna che viaggiava con lui. A ricostruire l’accaduto è Roma Today, che racconta come: “una Mazda 6, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro un semaforo. Il conducente, un uomo di nazionalità romena di 33 anni, è morto sul colpo”.

“Insieme al 33enne deceduto, a bordo del veicolo c’erano una donna di 27 anni che si trovava sul sedile del passeggero e un altro uomo di 33 anni. Sono stati trasportati entrambi al pronto soccorso per le cure del caso, uno al Pertini e l’altro all’Umberto I”.





Grave incidente a Roma, morto 33enne

“Secondo quanto si apprende, l’uomo che si trovava sul sedile posteriore sarebbe uscito dal veicolo autonomamente. Entrambi sono di nazionalità romena. Paolo Emilio Nasponi, segretario romano Ugl Polizia Locale, è intervenuto sulla questione: “Va rivisto urgentemente il piano della sicurezza urbana – ha detto, rivolgendosi al sindaco Gualtieri –“.

“Constatiamo con amarezza l’ennesima vittima della strada, ormai a cadenza settimanale. La sicurezza urbana non può più prescindere da una seria revisione da parte del Sindaco, rivolta a fermare questa carneficina. È singolare come anche questa notte, siano state impiegate diverse pattuglie della Polizia Locale nelle zone della movida”.

“Però in gran parte utilizzate per la repressione delle soste irregolari, trascurando le attività di controllo prevenzione, che servirebbero ad arginare queste tragedie. La già esigua pianta organica del Corpo, in carenza di 3000 unità almeno, viene impiegata per fare cassa o a piantonamenti di vetrina in funzione del giubileo”.