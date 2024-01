Terribile incidente stradale alle prime ore di oggi, venerdì 12 gennaio, lungo l’autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Drammatico il bilancio, due morti e due feriti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro vetture: due automobili e due furgoni. L’impatto è avvenuto al chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4 dove ci sono quattro corsie e prima dell’area di servizio di Gonars.

Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, le vittime sono due uomini di nazionalità romena, Cosantin Alexoae, 43 anni, Andrei Robert Balan, 18, travolti mentre erano fermi in corsia d’emergenza.





Palmanova, schianto sulla A4: due morti e due feriti

A raccontare cosa è successo è IlFriuli Oggi. Drammatica la dinamica: “Secondo le prime ricostruzioni, il primo furgone ha urtato violentemente il guardrail centrale prima di finire al centro della carreggiata tra la corsia di marcia e quella di emergenza (l’incidente sembra poter essere causato da un guasto). Dopo l’urto, i due occupanti del furgone sono scesi per valutare i danni, ma purtroppo sono stati travolti da un secondo furgone”.

“L’impatto è stato devastante, con la vittima più giovane, Andrei Robert Balan, sbalzata sull’asfalto per ben 40 metri. I soccorritori, intervenuti con l’ausilio di un elisoccorso e due ambulanze provenienti da Udine e Palmanova, hanno trovato entrambi gli uomini in arresto cardiaco”. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero specializzato in soccorso notturno.

Assieme al personale sanitario, la Sores Fvg ha inviato anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. La logistica e la bonifica sono state curate dal personale di Autostrade Alto Adriatico che ha operato fino alle 4.